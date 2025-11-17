專訪／老婆探班變追星！嗨見許光漢、周潤發 陳澤耀驚覺：我是工具人

陳澤耀（左）、邱以太為宣傳《監所男子囚生記》受訪。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

34歲的馬來西亞男星陳澤耀常為演出當空中飛人，近幾年台灣、中國、香港、紐西蘭到處跑，老婆雲鎂鑫在他戲要殺青前都會飛去與他會合，並在當地順便小旅行。來台演出《監所男子囚生記》之後，陳澤耀也帶老婆到礁溪泡溫泉。

陳澤耀25歲時就認識雲鎂鑫，工作忙碌之餘如何維繫愛情長跑？陳澤耀接受《鏡報新聞網》專訪時笑說：「小別勝新婚。」就是因為經常不在家，離家或回家都讓老婆特別有新鮮感。他也提到，雖有時遠距離，但會互相給對方安全感，讓另一半知道自己在做什麼，且他身旁的朋友也都會讓雲鎂鑫認識。

陳澤耀（左）、雲鎂鑫即將迎接新生命誕生。翻攝IG @meisim.hoon

例如陳澤耀在香港拍攝《他年她日》時，老婆探班也認識了許光漢，當場成小粉絲超開心；雲鎂鑫也曾與周潤發一起跑步，讓陳澤耀自嘲：「原來我是工具人！」不過因雲鎂鑫月底就要生產，陳澤耀在紐西蘭拍攝時，她已孕晚期，安全考量就沒有飛到當地，讓雲鎂鑫直呼可惜。陳澤耀也答應老婆，產後休養期結束，就帶老婆去旅遊，度過兩人世界。

陳澤耀（左起）、雲鎂鑫曾與周潤發一起跑步。翻攝IG @meisim.hoon

來台進《監所》成受難記！倒吊差點昏厥

首度參演台劇《監所男子囚生記》，結果成為陳澤耀「受難記」，劇中第一集就遭噴排泄物，道具雖是咖哩，但他不慎被噴進眼睛，被刺激到狂流淚；此外還被倒吊到差點缺氧暈倒，臉部微血管破裂；甚至還吞撲克牌、躲廚餘桶，經常拍到全身狼狽。

陳澤耀（右）劇中被陳雪甄「倒吊」，血衝腦險昏厥。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

其中最痛苦的，就是倒吊戲，陳澤耀因有自由潛水執照，以為自己可以憋氣憋很久，但其實還是有極限，他一度硬撐，結果差點昏厥、眼前一片黑，後來也反省：「太不應該了，讓大家擔心。」



