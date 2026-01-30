專訪／「肉食女」大玩情趣用品！帶回家和尪劉冠廷「試用」？孫可芳羞喊2字：還想戀愛
38歲孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》中與小11歲的詹懷雲上演姐弟戀，還設定是與閨密的弟弟談戀愛，尤其她飾演的「克拉拉」是個百人斬肉食女，接受《鏡報》專訪時坦言本人的道德觀上有點過不去。
孫可芳還問過老公劉冠廷，如果妹妹跟一個很花心的好友交往，會是什麼反應？劉冠廷說：「我可能會揍他（花心好友）吧！」尤其她在劇中有許多大尺度親密戲，直呼先不能讓老公看劇，因為第一季時，劉冠廷看到孫可芳「騎」在龍語申身上，碎唸：「可以這樣嗎？」不過劉冠廷演過的親密戲比她還更多，孫可芳也嗆老公：「反正你都全裸！」
自嘲「長得不親密」：忙著殺人！
《何百芮的地獄戀曲》是孫可芳難得演出有粉紅泡泡戀愛戲的劇，她自嘲劇中經常「忙著殺人」，「都不找我拍親密戲，我長得很不親密嗎？」因此拍攝時也比較遲鈍，例如一場她遮住詹懷雲的眼睛接吻戲碼，工作人員都直呼：「好浪漫。」她卻無感，直到拍完才覺得有「心動」感。
因為飾演「肉食女」，孫可芳劇中還接觸許多情趣用品，她看到時很害羞，甚至不知道如何使用，但是「克拉拉」的設定是要對這些東西瞭如指掌，孫可芳坦言很難找到方式做功課，被問是否有帶回家與老公一起「試用」？她羞喊：「沒有！我還想拍戀愛戲耶。」言下之意怕老公「擋桃花」，並表示後來是請教美術組的工作人員「使用方法」。
詹懷雲技能就是談戀愛
不同於孫可芳很少拍親密戲，詹懷雲大多演出的都是充滿粉紅泡泡的戲碼，包括讓他一炮而紅的《影后》中，也與楊謹華上演超甜姐弟戀，他自嘲：「沒什麼技能，只會談戀愛。」
劇中兩人上演甜蜜吻戲時，反而是「克拉拉」要表現得比較害羞。其中一場在公園接吻戲碼，被郭書瑤抓包，當場驚聲尖叫，因為要拍很多不同角度，郭書瑤也放聲大叫了很多次，還驚動到附近居民報警，劇組一度受到警方到場關切。
