專訪／與「媽媽」蔡淑臻搶金馬！9歲葉子綺被要求戒1事

葉子綺以電影《左撇子女孩》入圍金馬女配角獎。（圖／東森娛樂）





電影《左撇子女孩》由鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製片人、共同編劇及剪接，描述單親媽媽與兩名女兒在台北夜市擺攤討生活的故事；9歲的葉子綺（Nina）演出「左撇子女孩」宜靜，提名女配角獎成為本屆年紀最小的入圍者，還要與同片的蔡淑臻一同角逐獎項，她接受《EBC東森娛樂》專訪開心的說：「非常的興奮，可以到現場看到底長什麼樣子！」

黃鐙輝、葉子綺片中有大量精彩對手戲。（圖／東森娛樂）

黃鐙輝、葉子綺片中有大量精彩對手戲。（圖／東森娛樂）

廣告 廣告

童星出身的葉子綺在拍攝本片時年僅6歲，當時看不懂劇本的她，透過媽媽以說故事的方式引導演出；她與黃鐙輝在片中有多場精彩對手戲，回憶初見面狀況，葉子綺笑說：「第一眼就覺得好好笑，因為他會逗我！」黃鐙輝也把她當作自己小孩一樣，一直找她玩樂，訪談過程中全是笑聲。

黃鐙輝、葉子綺雙雙入圍金馬男女配角獎。（圖／東森娛樂）

黃鐙輝、葉子綺雙雙入圍金馬男女配角獎。（圖／東森娛樂）

葉子綺飾演的宜靜是一名「左撇子女孩」，在片中被外公禁止使用「魔鬼手」左手，私底下則被媽媽要求戒掉「長時間使用手機」玩遊戲的習慣；蔡淑臻演出她的媽媽淑芬，在夜市擺麵攤獨立扶養兩名女兒，為人母辛苦的一面，也讓葉子綺拍完電影後有所感觸，直呼媽媽照顧小孩真的很辛苦，提到自己不想寫功課時會鬧情緒說：「我不想要啦！」讓媽媽感到很無奈。

葉子綺演出「左撇子女孩」宜靜。（圖／東森娛樂）

葉子綺演出「左撇子女孩」宜靜。（圖／東森娛樂）

葉子綺童言童語地分享，最討厭的科目是數學、最愛的則是英語課：「我覺得（英語）比較簡單一點，老師都會跟我們一起玩遊戲！數學老師下課的時候還在繼續補充，會有一個人舉手延伸那個問題，他可不可以下課的時候去問老師，不要妨礙我們大家。」

葉子綺在《左撇子女孩》中的超萌模樣，擄獲不少影迷的心。（圖／光年映畫）

葉子綺在《左撇子女孩》中的超萌模樣，擄獲不少影迷的心。（圖／光年映畫）

相當享受拍戲過程的葉子綺，直呼工作時比上課還開心，雖然常要跟學校請假，但爸爸也會在片場幫他複習功課，只要累了就可以先收工回家休息；她除了當演員，也透露自己還想成為烘焙師、獸醫的心願，善良的喊道：「我想要拯救全世界的動物！」內心充滿愛的葉子綺，也貼合本片圍繞著「愛與付出」的主軸。《左撇子女孩》全台感動獻映。



【更多東森娛樂報導】

●金馬62／黃鐙輝「騎影帝」接好運！曾敬驊、姚淳耀網內互打

●金馬62／《左撇子女孩》9歲葉子綺！成年紀最小入圍者

●馮淬帆臉書不關閉！外甥曝後事安排 生前遺願曝光

