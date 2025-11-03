專訪／舒淇執導筒「心懸半空」 白小櫻神回這句...邱澤、9m88笑翻
藝人舒淇首次執導電影《女孩》登上上映首周華語新片票房冠軍！這部描述1988年基隆少女成長故事的作品，由白小櫻、邱澤與9m88共同主演，探討家庭暴力與母女關係等議題。舒淇坦言作品在家鄉上映時心情忐忑，而主演們則分享了為角色做足功課的過程，包括邱澤如何詮釋家暴父親、9m88融入三姑六婆形象，以及白小櫻如何面對這個自己未曾經歷的年代。
電影《女孩》描繪一名在迷惘中成長的少女，她的母親有著生活創傷，父親則對家人施加暴力。舒淇表示，她希望透過這部作品讓大家了解家庭暴力議題，並強調所有孩子都應該在健康的家庭環境中成長，讓母女之間的愛意能真正表達出來。這部作品上映首周便榮登華語新片票房冠軍，故事帶有舒淇成長的影子並加以延伸。電影特別選在基隆中山天橋取景，舒淇解釋這並非刻意致敬《千禧曼波》，而是一切剛好如此。
邱澤在電影中飾演一位家暴父親，他分享看到劇本後對角色行為感到抗拒，但他明白必須讓這個男人在家庭中展現足夠的壓力。這個角色與邱澤過往形象差異極大。9m88則飾演邱澤的妻子，她表示在角色準備過程中運用了很多想像力，透過聽聞的三姑六婆故事來想像角色可能的樣子。
不到20歲的白小櫻則需要克服自己從未經歷過的年代背景。當被問及劇本是否太過沉重時，白小櫻幽默回應，她認為不會太吃重的原因是她之前接的戲也沒有很快樂，這番真性情的回答引起現場笑聲。
對於未來計畫，舒淇表示目前更想推出《女孩》的導演剪輯版，希望有朝一日能夠實現這個願望。這部探討家庭暴力與成長議題的作品，成功地將舒淇從演員轉型為導演的才華展現在觀眾面前。
更多 TVBS 報導
舒淇為導演作《女孩》現身哭了！虧馮德倫「外國人不懂」
舒淇首執導演棒奪釜山獎！謝謝馮德倫「娶一個不常在家女人」
導演身分出席法國盧米埃電影節！舒淇喊「走過的路充滿惡意」
舒淇親自指導！白小櫻斷網三個月備戲《女孩》 弟弟白潤音低調力挺
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 6 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 7 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 22 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 1 天前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 1 天前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子粿粿代言爆不倫！大立美「急發331字聲明」宣布：合作關係已結束
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，道歉承認與王子有「踰矩的行為」。而王子近來上海音樂會跟台灣一日店長活動取消，如今他年初牽線粿粿一起代言的大立美也發出聲明表示雙方已終止合作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「護理系女神」謝侑芯昏迷飯店浴缸 黃明志急施作CPR搶救仍無效
31歲「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，消息震撼大眾，但今（2日）大馬警方透露歌手黃明志人也在發現謝侑芯遺體的飯店內，據悉當時他有替謝侑芯進行CPR搶救（心肺復甦術），但仍急救無效。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
53歲林楚茵超猛變身！網Cue梁文傑：會很害羞
政治中心／綜合報導2025年萬聖節10月31日當天，不少民眾精心變裝成各種造型的角色上街「搞怪耍萌」。民進黨立委林楚茵當天也上傳換裝美照，只見她一改往日端莊形象，化身暗黑「貓女郎」，性感又俏皮的模樣，吸引上萬名網友圍觀。其中有不少人湧入留言並猛Cue她的丈夫、陸委會副主委梁文傑，逗趣留言笑翻全網。民視 ・ 1 天前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
范姜彥豐長文回嗆粿粿「慣性說謊」夫妻緣分已盡：留點口德吧
粿粿1日發出17分鐘影片，回應丈夫范姜彥豐指控她出軌王子邱勝翊一事，影片中數度淚崩，表示夫妻之間早已存在諸多紛爭。范姜彥豐於下午5點半左右，回應該則影片，無奈表示夫妻緣分已盡，「再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 2 天前