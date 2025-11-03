專訪／舒淇執導筒「心懸半空」 白小櫻神回這句...邱澤、9m88笑翻

藝人舒淇首次執導電影《女孩》登上上映首周華語新片票房冠軍！這部描述1988年基隆少女成長故事的作品，由白小櫻、邱澤與9m88共同主演，探討家庭暴力與母女關係等議題。舒淇坦言作品在家鄉上映時心情忐忑，而主演們則分享了為角色做足功課的過程，包括邱澤如何詮釋家暴父親、9m88融入三姑六婆形象，以及白小櫻如何面對這個自己未曾經歷的年代。

《女孩》登上上映首周華語新片票房冠軍。（圖／TVBS）

電影《女孩》描繪一名在迷惘中成長的少女，她的母親有著生活創傷，父親則對家人施加暴力。舒淇表示，她希望透過這部作品讓大家了解家庭暴力議題，並強調所有孩子都應該在健康的家庭環境中成長，讓母女之間的愛意能真正表達出來。這部作品上映首周便榮登華語新片票房冠軍，故事帶有舒淇成長的影子並加以延伸。電影特別選在基隆中山天橋取景，舒淇解釋這並非刻意致敬《千禧曼波》，而是一切剛好如此。

邱澤展現內斂卻極具張力的演技，詮釋在壓抑與掙扎之間徘徊的父親形象。（圖／TVBS）

邱澤在電影中飾演一位家暴父親，他分享看到劇本後對角色行為感到抗拒，但他明白必須讓這個男人在家庭中展現足夠的壓力。這個角色與邱澤過往形象差異極大。9m88則飾演邱澤的妻子，她表示在角色準備過程中運用了很多想像力，透過聽聞的三姑六婆故事來想像角色可能的樣子。

不到20歲的白小櫻則需要克服自己從未經歷過的年代背景。當被問及劇本是否太過沉重時，白小櫻幽默回應，她認為不會太吃重的原因是她之前接的戲也沒有很快樂，這番真性情的回答引起現場笑聲。

對於未來計畫，舒淇表示目前更想推出《女孩》的導演剪輯版，希望有朝一日能夠實現這個願望。這部探討家庭暴力與成長議題的作品，成功地將舒淇從演員轉型為導演的才華展現在觀眾面前。

