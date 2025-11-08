專訪》范怡文獨家報喜當奶奶 曝孫女全名很颯爽
62歲范怡文日前受邀前往長沙，擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，她也向《中國時報》分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」
她的兒子大學即在紐約求學，和美國女友愛情長跑10多年結婚，今年6月喜迎小孩出生，范怡文透露，「兒子從產房抱出小孩時，第一個就跟我視訊，拜託我取中文名字。」她到信仰的濟公禪師廟求名，師父一看她的孫女照片，馬上揮毫寫下「張英楓」，她很滿意這名字：「我跟師父說這麼颯爽，不就以後跟我一樣像男生。」師父笑笑不說話。
兒子在9月時返台探親，范怡文首次見到3個月大的孫女，滿心喜歡，閒暇時，她會趴在地上和孫女玩耍，手機裡更是滿滿的孫女照片。她誇讚孫女愛笑又乖巧，搭長途飛機都不哭鬧，到哪裡遊玩都能適應。
她也感慨，人有了小孩之後，許多事情都會改變，像自己年輕時叛逆反骨，當母親之後了解父母心，修補跟父親關係成無話不談的朋友；如今有了孫女，家中更添溫馨與笑聲，她覺得兒子的轉變也很大，知道她想看孫女照片，所以常常會視訊聯絡。
典禮結束後，范怡文利用短暫空檔展開半日的長沙小旅行，放慢腳步感受這座城市的魅力與人情味。友人熱情款待，特別安排了一系列道地湘菜，從剁椒魚頭、香辣藕片、涼拌牛筋到干鍋豆腐，每一道都香氣逼人，她開心品嘗：「真的又辣又過癮，這份熱情和爽朗，跟這座城市一樣充滿生命力。」
午後，她撐著傘漫步在坡子街，體驗老街的市集氛圍，兩旁林立各式小吃，她在一面滿是商家招牌的特色廣告牆前合照，「長沙的街景真像一幅活的城市畫布，充滿節奏與故事。」這次來到長沙雖然時間不長，卻充滿溫度與感動，覺得就像「旺旺孝親獎」所傳遞的精神一樣，「珍惜親情、感恩當下，讓愛在生活裡延續。」
金片子大賽 陳妤斜槓攝影 黃遠搶影帝
王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償
〈雙人枕頭〉張錦華辭世 龍千玉奔靈堂送別
