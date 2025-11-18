專訪｜華碩奪OLED顯示器市佔第一！從可攜式、電競到眼鏡，怎麼用20年打贏三星跟LG？
又一個顯示器市場，被台廠拿下了。
根據研調機構TrendForce的最新報告，2025年第三季，華碩以21.9%的市佔率，首度超越三星、LG等韓系大廠，奪下全球OLED顯示器單季出貨第一。
「我們有信心到年底都是第一名，明年在電競市場，應該也還是會是第一。」華碩顯示器事業部總經理邱耀輝在談話間難掩自信神態。
他們的底氣來自於一場長達二十年的戰爭。2005年，華碩顯示器事業部（BU）在產業最寒冷、最血腥的時刻成立，當年韓國三星帶頭下殺價格，2004下半年，面板價格全面暴跌三成，17吋面板的終端價格甚至跌破了新台幣一萬元大關，幾乎回到2001年15吋面板的歷史落底價。業界哀鴻遍野，連平日低調的奇美電子總經理何昭陽都曾在當時感歎：「面板產業的寒冬已經到來。」
還是新生兒的華碩做出了大膽的決定：轉彎偏離航道。
「我們從一開始就不去主攻當時的低價市場，而是去創造另一個沒有人存在的藍海新市場。」 邱耀輝指出，正是這個自己人都容易質疑的「偏門」策略，帶著他們從後進者，一躍成為了多個高階顯示器市場的領導者，甚至擁有定義產業規格的話語權。
策略一：洞察隱形需求，高單價產品創造新賽道
搶攻不存在的市場無疑是困難的，邱耀輝形容，要找出使用者自己都還沒發現的痛點，「像iPhone出來之前，也沒有人講得出來他要一支觸控手機。」
當時，華碩的第一個發現的隱形需求是：攜帶型顯示器（Portable Monitor）。2013年左右，華碩觀察到，許多業務或研發人員頻繁出差，晚上回到旅館，面對一台螢幕很小的筆電，工作效率會大幅下降，甚至有人會因此在長期出差時，身邊多帶上一個又大又重的外接螢幕。
「這就是痛點，沒有人能提供一個輕薄的解決方案。」邱耀輝說，華碩看準這個缺口，推出第一代可攜式顯示器Portable Monitor，輕薄、內建支架，方便攜帶出門隨時外接。
這款產品提案時，在內部曾遭遇阻力，甚至業務團隊抱持懷疑：「這個到底要賣誰？」直到一位業務副總親身體驗後，發現這款產品徹底解決了他全球飛行的效率問題，內部才開始產生信心。
即便初期售價是一般桌機顯示器的2至3倍，仍得到市場熱烈回響，直到今年，可攜式顯示器市場規模已經成長到超過3億美元，華碩十多年來仍持續穩坐市佔第一。
Portable Monitor是華碩探索藍海的起點，至於目前主攻的電競顯示器，則是他們成功奠定話語權的下一個戰場。
邱耀輝回憶，華碩在2006年其實就推出了全世界第一款電競顯示器，但真正的轉捩點發生在2012年，他們推出了全世界第一台「144Hz更新率」的電競顯示器。
第一人稱射擊遊戲、格鬥、賽車遊戲都對螢幕更新率有要求，但當時顯示器面板最頂規數字普遍停留在120Hz，華碩透過與輝達的技術合作，將頂規推升到144Hz，驚艷「愛追規格」的電競市場。
從此之後，144Hz成了電競顯示器的標準門檻，電競顯示器也從當年的利基產品，一舉發展成了今天的主流市場，目前佔據了華碩顯示器BU營收的50%。
「從2006年到2012年這六年其實是很孤單的，根本沒有人關注更新率這一塊。」邱耀輝坦言，沒有競品、沒有參照、沒有需求討論，然而，正是這個孤單的市場，替華碩掛上了規格定義者的標籤。
策略二：不放過細節，解決高階產品的信任危機
在近年的OLED顯示器市場，也能看出華碩的拚勁。2024年，華碩在OLED Monitor市場還居於第四位，落後於三星、LG等面板製造商。但僅僅經過一年的產品迭代，到2025年第三季，華碩就以約24%～25% 的市佔率，超越了三星、LG和Dell，躍居全球第一。
邱耀輝認為，華碩能在這個領域取勝的關鍵在於細節。OLED（有機發光二極體）擁有鮮豔的色彩表現和反應速度，成為電競玩家的新寵，但由於每個像素都是獨立的發光體，當顯示過久導致像素耗損，就會在螢幕留下無法消除的「烙印」，始終是一大技術痛點。
華碩試圖克服，推出了OLED Care技術，包含十項功能，目標是成為OLED壽命管理的「守門員」。比如其中一項是在螢幕前端加裝一個高精準度感應器，精準判斷使用者是不是坐在位子上，只要閒置離開，螢幕就會立刻自動降光或關閉靜態畫面，讓像素「多休息」，降低耗損。
邱耀輝強調，華碩捨棄容易誤判的便宜紅外線偵測，使用與iPhone臉部辨識同樣高準確度的技術。在細節上不計成本投入，讓消費者建立對產品的信任。
策略三：藍海中尋找「顯示器的終極體」，開拓下一個五年
目前華碩顯示器的主力產品線包括電競（50%）、創作者ProArt（20%）以及攜帶型/商用產品，而華碩的目光已經開始投向未來的新藍海。
目前熱騰騰研發中的產品，是一款眼鏡型顯示器。
不同於目前巨頭搶進的智慧眼鏡，更像是外接顯示器的「終極輕薄版」，戴在臉上就像是一般的眼鏡，但眼前可以展開工作的虛擬視窗，或著坐在咖啡廳看劇，「像平常一樣往前看就好，不用當低頭族了！」
不過這是一場艱難的跨界，包含重量平衡，攸關使用者長時間配戴的疲累程度，個人化的差異也相當大。邱耀輝細數，為了滿足亞洲人、西方人等不同族群的鼻樑高低，團隊設計了多種客製化的鼻墊，為了適應各種臉型寬度，鏡架的轉軸壓力與寬度都經過了精密調整，確保配戴舒適度。
至於近視問題的解決方案，華碩沒有採用複雜的電子或機械調整方式，而是回歸務實，提供了一個附帶的鏡框。使用者只需將這個鏡框帶著去眼鏡行，配上自己的近視度數鏡片後，再「卡」進眼鏡內部即可。
邱耀輝坦言，智慧眼鏡在短期內不會對營收有巨大貢獻，但長遠來看，也許五年後，也可能可以佔有一席之地。這副眼鏡，也像是華碩顯示器的核心信念具像化，「如果一定要等到有量的時候再做，其實就太慢了，本來叫利基型的市場，最後也可能變成主市場。」
邱耀輝指出，正是因為他們願意為了利基產品投入數年的時間不斷修正，才能實現高達八、九成的產品打擊率，在藍海市場持續享受豐碩戰果。
責任編輯：李先泰
