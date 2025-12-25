〈專訪〉蔡嘉賓四十年的慈善革命路 從捐錢救急，到打造專業社會安全網

行政院顧問蔡嘉賓在慈善界開疆闢土猶如開拓者打前鋒，服務據點不斷擴充造福更多人。

採訪／撰文／攝影：記者吳文欽

在台灣慈善界，有一位「開拓者」──行政院政務顧問、高雄市商業會副理事長、慈聯基金會董事長蔡嘉賓，在慈善界開疆闢土的拓荒者。四十多年來，他不僅投身公益，更率先推動慈善模式的重大轉型，從傳統救急捐助走向專業社會福利服務，使慈聯基金會成為高雄社福體系的重要力量。

本報專訪蔡嘉賓，談他如何從一位企業家，走上改變台灣慈善風貌的道路。回顧當年投入慈善的契機，蔡嘉賓笑說：「其實完全是偶然。」但當他深入社福現場後卻意識到，多數傳統慈善只停留在捐錢、捐物，幾乎無法真正解決弱勢的根本問題。「只捐錢，是個無底洞。弱勢需要的是支撐他們站起來的力量。」為了找出更有效的做法，他特地前往日本、香港考察先進社福模式。這趟旅程，成為他推動慈善改革的起點。

慈聯基金會像一個大家庭，逢年過節董事長蔡嘉賓率董事為社工人員打氣，期待為更多人服務。

建立慈聯基金會／

從捐錢到一條龍社福服務

出國考察後，他擔任高雄市慈聯社會福利基金會董事長，開始推動重大改革。他重新定義「慈善」：「慈善不能只救急，而是要建立一套從生到死的照顧系統。」於是他大刀闊斧，將慈聯打造為高雄首批導入「公辦民營＋社區化」的專業社福單位，服務內容擴及：居家照顧、老人長照、街友收容與轉介、兒少托育、課後照顧、就業輔導、志工培訓、社區服務等，這套模式獲高雄市政府肯定，社會局更稱慈聯是推動社福方案「最重要的夥伴之一」。

蔡嘉賓董事長和執行長張莉馨合作無間，頻頻得獎獲得好評。

教育脫貧／

不能讓弱勢孩子輸在起跑點

談到教育，蔡嘉賓語氣特別堅定。「要脫貧，教育最重要。孩子有機會翻轉，家庭才有未來。」慈聯長期提供課後照顧，讓弱勢學童在安全環境中學習、完成課業。他更推動《脫貧計畫》，鼓勵孩子求學後就業，改善家庭經濟。

他分享一段令他欣慰的故事。一位受助學生努力讀書、考上律師，如今事業有成，反過來加入慈聯一起做公益。「看到他們成長、回饋社會，這就是慈善最美的樣子。」

慈聯基金會執行長張莉馨對慈聯會務貢獻良多。

一六六萬元教育基金，

給兩名孤兒的希望

二０二三年高雄發生一起震驚社會的人倫悲劇，留下兩名失怙孤兒。

蔡嘉賓在商會理監事會提出提案，立即獲得全體支持，共募得一六六萬元教育基金。他說：「孩子什麼都失去了，但我們不能讓他們失去未來。」這筆款項後交由社會局以信託方式管理，確保能支持孩子就讀到大學。社會局也公開感謝蔡嘉賓與慈聯的義舉。

慈聯基金會跨國與日本等社團結盟，朝向國際化發展。

全台首創街友洗澡專車，

改變街友尊嚴的一步

三十多年前，他觀察到街友人口逐漸攀升，並預判未來會成為重大社會問題。前往日本、香港考察後，他提出台灣首創的點子——街友洗澡專車，這輛專車能提供多人盥洗，固定開往街友集中處，讓街友能洗澡、清潔身心。創新服務不僅改善街友生活品質，也提升其尊嚴，獲得社會高度關注。他也提出街友政策方向，包括：擴大社會住宅、放寬救助門檻、提供心理諮商、戒癮治療、建立就業訓練、增設臨時庇護所；此外，他多次舉辦國際研討會，邀請日本、香港專家共同探討街友議題，使台灣在國際社福網絡中更受重視。

蔡嘉賓在抗疫期間勇於捐輸，獲得衛生局長黃志中肯定表揚。

高齡化時代下的長照使命

面對迅速高齡化的社會，蔡嘉賓帶領慈聯投入：長照與居家訪視、銀髮族活動、春節關懷、孤老訪視。他強調：「高齡者不該被忽略，他們需要的不是同情，而是陪伴與支持。」

疫情中的公益行動，

締結姐妹會與國際接軌

COVID-19期間，慈聯捐贈防疫物資給醫療與衛生單位，全力支援前線。

同時，他推動慈聯國際化，與海外多個社福機構締結姐妹會，串聯全球資源，使服務更專業、視野更開闊。

蔡嘉賓獲高雄市政府社會局頒獎表揚。

企業家的公益哲學／

行善，是企業責任的一部分

身為高雄市商業會副理事長，他常在工商界強調：「企業不只要做大，更要做善。」因長年投入公眾事務、關懷弱勢，他獲頒「實至名歸」獎牌，也獲聘為行政院政務顧問。商會理事長劉憲同也多次公開肯定他的貢獻。

結語：

一生行善，一路創新

四十多年來，蔡嘉賓不只是做慈善，他是改革者、推動者與實踐者。他用行動證明：真正的慈善，不是給予，而是陪伴弱勢走向更好的生活。從教育到街友、從長照到國際合作，他打造的社福網絡，不僅改變了無數生命，也為台灣慈善開啟新的可能。