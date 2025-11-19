專訪／藥廠千金卻被逐出家門？「茗京萃」陳慧娟靠一杯「救命茶」，挺過荊棘的創業挑戰

在外界眼中，「企業二代」似乎象徵著一條被安排好的康莊大道；但對「茗京萃」創辦人陳慧娟而言，這個身分帶給她的，反而是一段更漫長、更需要自我證明的旅程。

雖出身台南「天一藥廠」，她卻在職涯最忙碌、最受矚目的時刻，因為堅持推動「漢方生活化」的理念，而走上一條與家族期待有所不同的道路。這段過程不僅充滿挑戰，也徹底顛覆了外界對「企業二代」的想像──當所有後路都不再理所當然，能支撐一個創業者站穩腳步的，只有那份置身險境仍不願放棄的決心。

真正的低谷，來自理念的分歧

陳慧娟創業初期遇到的最大低潮，並非市場的冷淡，而是來自家族企業內部觀點的落差。

在成功協助家族藥廠轉型後，她看見「讓漢方成為生活的一部分」的巨大可能性，於是投入大量時間與資源，研發一款兼具「好喝」與「調理機能」的漢方茶飲。

這個在今日看來極具遠見的想法，在當時卻點燃家庭革命的導火線。

陳慧娟坦言：「研發一直在燒錢，燒到我弟弟、我爸爸真的都不能認同。我弟弟真的氣到把我那個榮譽董事長都拿掉，甚至要把我逐出藥廠。」

隨著理念差異逐漸拉大，她做出了一個艱難的決定──暫時離開自己深耕多年的家族體系，選擇從零開始，把信念化為自己的品牌。

也正是那一刻，她不再只是「藥廠千金」，而是重新定義自己的人生角色：一位願意為理想背水一戰的創業者。

從零開始的豪賭：「先生賣了房子，讓我繼續燒錢」

離開家族藥廠後，等於放下最穩固的後盾。陳慧娟帶著她對漢方茶飲的執念，毅然北上，在人生地不熟的台北創立「茗京萃」，一切從零開始。沒有家族的支持，辦公室租金、人事成本、以及最燒錢的研發費用，都成壓在她肩上的巨石。然而，最艱難的時刻，是先生給她再賭一次的勇氣。

先生為了支持陳慧娟，決定將房子賣掉給她築夢，這不僅是資金，更是對她理念的信任票。正是這份支持，讓她得以將「茗京萃」從一個不被家人看好的夢想，一步步打造成市場爆紅的暢銷品牌。這段經歷，也淬鍊出「茗京萃」動人的品牌故事。這是一個創辦人願意賭上身家性命，只為兌現夢想的品牌。

疫情下的逆襲，全部歸零用一杯「救命茶」谷底翻身

就在「茗京萃」於台灣站穩腳跟，並揮軍大陸市場、一切步上軌道時，命運再次給她一次重擊。陳慧娟董事長回憶道：「大陸我們才要開始穩定的時候，疫情就來了，你沒有選擇只能全部關掉，回來台灣。」

所有心血一夕歸零，對任何創業者而言，都是毀滅性的打擊，但陳慧娟沒有被打倒，她敏銳從危機中嗅到轉機。陳慧娟表示：「窮則變，變則通，我就在都不能動的期間，發現還是有商機的。」 她埋首古籍，從宋朝的古方中找到靈感，研發出暢銷款的「美聲紫蘇飲」，也正是這款飲品，意外切中大眾需求而迅速爆紅。

這次成功逆襲，不僅讓公司在最艱困的時期活了下來，更讓市場看見陳慧娟深厚的研發底蘊與化危機為轉機的強大韌性。陳慧娟的創業之路，宛如一部高潮迭起的奮鬥史，但也正是低谷與逆境，才讓「茗京萃」擁有無法被複製的高度，就像那一杯漢方茶，好似陳慧娟歷經千錘百鍊之後，依舊保有溫柔又厚實的溫度。

