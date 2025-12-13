專訪／蘇震洋出EP甩肉20公斤曝秘訣！談茹素好處 與太太攜手經營公司曝婚姻之道

曾為第一代選秀節目冠軍，年少時期與歌手夢擦肩而過，如今蘇震洋是成功的企業家，身為公司老闆，旗下事業體員工約200-300人。在50歲的年紀，推出個人首張EP「不晚」，也鼓勵年輕學子「有夢就不晚」。近日接受《LIFE 生活網》專訪，與太太共同經營公司，蘇震洋也分享婚姻經營祕訣。和太太茹素十年，曾經是肉食主義者的他，從92公斤至今甩肉20公斤，公開分享飲食運動菜單。

▲ 蘇震洋接受《LIFE 生活網》專訪。（圖／記者郭懿慧 攝）

以前是肉食主義者，一個禮拜吃三天牛排，蘇震洋透露吃素前高達92公斤，還有三高問題，而後吃素後先瘦10公斤，又因為要發片，持續減重甩肉20公斤，最瘦到達68kg，為了健康盡量維持在72kg左右。飲食菜單部份，採取少糖、少油與少鹽飲食，每天水份要喝到2,500甚至3,000cc左右，讓身體有出有進。運動方面，有請瑜珈老師到家中上課，一周上兩次，以及重訓教練課鍛鍊肩膀、背部肌肉、瘦小臉。

▲ 曾經是肉食主義者的蘇震洋，從92公斤至今甩肉20公斤。（圖／記者郭懿慧 攝）

提到吃素的契機，蘇震洋笑著說是因為太太吃素，已經超過十年了，「為了家庭幸福，日子好過！」笑翻現場。一方面太太會煮飯，且台灣茹素還是方便，並不會覺得太困難，後來也習慣了。他坦言，吃素象徵眾生結善緣，人生真的過得比較順利，也不想打破此項習慣。

被問到如何保護喉嚨？蘇震洋認為關鍵點在多喝水、睡飽這兩件事。小時候參加合唱團也獲得獨特偏方，熱豆漿加蛋黃，「早餐店都有賣喔！」

▲ 如何保護喉嚨？蘇震洋認為關鍵點在多喝水、睡飽這兩要項。（圖／記者郭懿慧 攝）

夫妻倆工作與生活都在一起，蘇震洋認為一起工作挺好的，只要處理一件人際關係就好，生活越簡單越好。與太太都很願意彼此分享，且不插手各自的主場，太太也給予自己很大的空間做事；至於溝通部份，真的無法改進順其斥然就好，他認為：「接受彼此的缺點，才是婚姻最重要事情。」

會不會吵架？蘇震洋笑稱自己很常惹太太生氣，兩人剛交往的時候就有說好，有問題可以大聲得吵，但是吵完後彼此要向對方靠近，如何發脾氣都沒有關係。他坦言，這一點夫妻兩人一直有做到，「彼此知道有收斂，或者知道對方試著提出善意，用心感受都可以得知！」

▲ 蘇震洋與太太一起經營公司，分享夫妻兩人婚姻保鮮秘訣。（圖／記者郭懿慧 攝）

兒子是獨生子，現在已經14歲，蘇震洋笑著說：「兒子自己說沒有想要弟弟、妹妹，他說要哥哥姊姊！」因此對於第二胎持以順其自然想法。至於會不會想要女兒？他坦言是太太不想要生女兒，「覺得女兒會把愛分掉，導致我不會關心她。」言談之中看得出夫妻兩人生活很甜蜜。

爸爸是成功企業家，去年又博士班畢業，蘇震洋坦言不希望這件事成為兒子的壓力。兒子在學校是英文代表，熱愛英文，但國語不好，小時候的興趣是熱愛全世界各地的YouTube影片，任何語言都可以，就是不能出現有中文發音或者中文字幕的東西。他甚至連在家都用英文跟媽媽溝通，蘇震洋說，當時後認為台灣升學體制可能不適合兒子，國一時後將兒子送出國。

▲ 蘇震洋盼孩子念大學後，再將其送出國念書。（圖／記者郭懿慧 攝）

不過，兒子只在紐約念了一年書，國二就回到台灣繼續就讀，目前在私立學校國際部讀國三。蘇震洋表示，回台灣的原因一方面是擔心小孩子的個性養成，以及物價問題。期盼未來兒子人格發展穩定，以及不需要監護人的狀況下，大學時再赴國外唸書。

