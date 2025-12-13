專訪／蘇震洋掌300名員工曝經營理念！曾在台中駐唱月入10萬 揭背後真相

蘇震洋目前是成功的企業家，旗下有多家公司經營，年輕時期雖為選秀節目冠軍，陰錯陽差與歌手夢擦肩而過。如今50歲的他，獲得老婆支持圓歌手夢想，推出個人首張EP「不晚」。近日接受《LIFE 生活網》專訪，身為公司大老闆，除了分享公司經營理念之外，曾在台中多家知名店家駐唱過的他，私揭工作內幕，一個月薪水甚至高達十萬左右。

▲ 蘇震洋接受《LIFE 生活網》專訪。（圖／記者郭懿慧 攝）

有趣的是，新EP叫做《不晚》，卻沒有不晚這一首歌。蘇震洋認為不晚是一種概念，自我介紹，自我人生的一個小循環。曾經是第一代歌唱選秀節目《星戰擂台》冠軍，卻沒有持續走歌唱路，反倒是年紀坐四望五的時候，才追逐歌唱夢！他表示，沒有成功與唱片公司簽約原因不清楚，只能思考或許自身條件不夠好。因為生活還要繼續，故心力轉移到PUB、夜店駐唱領域，從歌手唱到領班、店長，在台中發展出一片天，知名店家都有服務過。每個月固定薪水，加上唱歌的費用，一個月薪水大約十萬，收入還不錯。

▲ 蘇震洋曾在台中駐唱事業，發展出一片天，有「業界小費最佳記錄」稱號。（圖／記者郭懿慧 攝）

提到印象深刻的事，他認為PUB賣的是一種奢華的幻象，以及舊友情懷，故常會遇到客人帶女伴來，甚至有客人為了點歌而爭風吃醋，故原本小費大約500-1000元，後來開始加碼到五千、一萬左右。蘇震洋透露，早期樂手多演唱英文經典老歌，點歌服務被認定為流行，容易過潮流而作罷，他卻很樂意接受點歌，還有女歌男唱（高頻）等服務，有「業界小費最佳記錄」稱號，但也因此被前輩指責。蘇震洋表示，還是喜歡跟現場的觀眾互動，故仍堅持這項服務。

此外，蘇震洋去年接任台中第一個新世代扶輪社社長（中部第一個年輕化社團），因為年資已到，且剛好輪到自己需要承接，無法閃避則答應接任。有趣的是，自己是社內唯一吃素的人，大家也欣然接受，正規晚宴時陪著他一起吃素一年。

蘇震洋目前自己開公司，擁有不只一間公司的他，幾個事業體加起來大約200-300人。他透露曾創立電商公司，主要品項為化妝品，原本經營成績不錯，創立一兩年已高達3,000多萬年營收額，覺得下一年要往5,000萬邁進；而後遇到疫情市場搗亂，因為銷售品項問題，並沒有佔到便宜。後來覺得電商需要與客戶溝通太累，覺得不要將重心放在工廠經營與管理，而是做OEM、ODM操作，捨棄掉自由品牌。他坦言，開放市場越來越難經營，大者恆大，小公司有生存方式，但又要花不同精力，因此在疫情後重新定位再出發。

▲ 蘇震洋掌300名員工曝經營理念：「想辦法做對的事情！」。（圖／記者郭懿慧 攝）

身為老闆，他也提及自己的經營理念：「想辦法做對的事情！」他謙虛地說，創業是過程，當老闆也是一種學習，包括教育訓練課程、參加商會，甚至去年還從博士班畢業，十分好學。他認為人生就應該不斷學習，不斷檢視自己「今年的我與去年的我，有沒有進步一些？是否還可以更好？」實踐活到老，學到老的概念，盡可能不要被生活所牽絆。

蘇震洋坦言，出唱片之前已經沒有人生目標，當唱歌夢熄滅後，真的只是過稱活而已，去年博士班經營管理學畢業，現在也發唱片，有感覺找到人生往前進的目標，老婆也很支持自己築夢。

▲ 蘇震洋去年從博士班經營管理學畢業，十分好學。（圖／記者郭懿慧 攝）

提到未來計畫，蘇震洋希望爸媽身體健康，兒子升學順利，明年也會推出專輯，希望能順利製作完成，也找來許多大咖老師幫忙，現在像收集自己的青春，因此期盼能做出很好的作品，至少不能輸。

