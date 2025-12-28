專訪》蜜雪單飛回歸歌壇圓夢 重新上課練琴練到手長繭

蜜雪重返歌壇，凍齡美貌如昔。（陳俊吉攝）

「蜜雪薇琪」成員蜜雪(Michelle Hsu)與老公結婚17年，育有一雙兒女，近來回歸歌壇推出單曲〈真心的擁抱〉大獲好評，她滿懷感恩地說：「終於實現夢想了，我很開心！」她為此特別花了一年半上唱歌課、練大提琴練到手長繭，把自己調整到最佳狀態。而她過去是團體成員，如今以個人之姿發片，她也笑說：「現在才有機會做自己，我真的晚人家很多！」

蜜雪憑藉甜美外型和天籟嗓音，與薇琪以雙人組合出道就走紅，更入圍金曲獎最佳演唱組合獎。後來蜜雪歷經父親生病，花了滿多時間陪伴爸爸，並在29歲那年結婚，「我結婚4個月就懷孕了，身體不舒服。那段日子我送走父親、迎接新生命，是一個轉捩點，剛好合約也到期了。」

蜜雪推出新歌〈真心的擁抱〉，是一首付出卻沒有回報的遺憾情歌。（陳俊吉攝）

她婚後以家庭為重心，成為忙碌的全職媽媽，直到第二個小孩上幼稚園，才開始有時間打開電腦，找回最喜歡的音樂，不過當時待在電腦前3個小時又要去接小孩了，「我不是在買菜，就是在練歌，然後5點準時進廚房」。

如今她在家人支持下重返歌壇，事前努力做足準備功夫，不僅重新去上唱歌課、爵士鋼琴課，也勤練大提琴，她同時也學習編曲製作、剪輯影片，並把過去寫的創作整理出來，〈真心的擁抱〉就是她20多歲所寫、一個被背叛的故事，接下來還有關於愛情、親情的歌曲將會陸續發表。

蜜雪以個人之姿推出新歌〈真心的擁抱〉大獲好評。（陳俊吉攝）

外傳蜜雪的老公身家3800億，是台南望族，被問到豪門生活？蜜雪澄清，那是錯誤的訊息，「看到新聞時，我躲在家裡發抖，我快嚇死了！」其實兩人交往時，她只知道他是竹科工程師，後來他才回家裡幫忙，是食品業第三代，「他是簡樸內向的人，車子也用很久」。

這次蜜雪發表個人作品，凡事也都是親力親為，「這些歌曲對我而言就像人生的日記，可以發表我很開心。」而薇琪婚後定居美國，兩人未來是否有機會再合體？她說，跟薇琪一直有彼此關心，沒有討論下次什麼時候合體。

