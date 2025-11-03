專訪／要餓死才開口！金馬新人馬士媛超硬氣 揭11歲差戀愛：曾因「一餐飯錢」吵架
新人演員馬士媛以電影《左撇子女孩》中的叛逆女兒「宜安」，入圍第60屆金馬獎最佳新演員。馬士媛非科班出身，因為身上那股叛逆氣質被導演鄒時擎相中。馬士媛坦言，自己曾因衝動搬家，經歷經濟與心靈上的低潮期，而這段「逃離」與「逞強獨立」的經驗，恰好成為她詮釋角色的真實底色。
馬士媛的男友是金曲樂團Jade的主唱嘟嘟，她透露正是拍了Jade的〈Telephone〉MV，讓她對表演產生興趣，去上了表演課後剛好接到鄒時擎邀約，開啟這一段奇幻旅程。
儘管與嘟嘟年紀相差11歲，她透露兩人感情穩定，而嘟嘟對她的支持也很無私，馬士媛說：「我們交流模式一直都很誠實、很敞開，他看過我瘋狂的一面，甚至MV裡那樣的狀況也有在家裡發生過。」
為獨立大學即搬離家 曾被導演IG私訊當成詐騙
馬士媛坦言，拍攝《左撇子女孩》之前，她正處於一段自我摸索的低潮。因為從小在大家庭長大，她非常需要自己的空間，在大學時期衝動搬出家裡和男友同居，想藉此證明自己能夠獨立，完全是「超級逞強，衝動做事。」
這個決定引發了她與媽媽之間最大的爭執，「我書還沒念完，就要搬去跟男友住，媽媽當下太突然也沒辦法接受。」她透露，儘管母女之間處於冷戰狀態，但媽媽仍會偷偷關心、主動匯錢給她。而她也堅持自己絕不依賴家裡，「我真的要死掉沒錢吃飯，才會開口跟媽媽借兩千塊。還過得去，我就不會開口。」
當時她做過各種工作，包括早餐店、咖哩店、服飾店、設計類工作，還有在美妝公司當過行銷企劃，同時也兼職模特兒。她笑稱，搬出來之後才真正感受到，要照顧自己並不是一件簡單的事。
與男友為錢吵架！靠「一份心」維持11歲差距的愛
談到與男友嘟嘟相差11歲的感情，馬士媛坦言交往初期也曾有過代溝。由於兩人收入狀況不同，嘟嘟有時想吃一頓好的，她卻會因為經濟能力不足而感到自卑。「他會說沒關係，我請你，但我會覺得我不想，不想接受。」
後來兩人找到了平衡點。嘟嘟一句話點醒她：「你之後有錢也會請我，對吧？」讓她瞬間轉念：「對耶，是一定會的啊，好吧，那吃吧。」馬士媛認為，維繫感情最重要的是「經營」與「一份心」，即使她在國外影展時差12小時，也要努力擠出5分鐘打視訊電話，「那種努力想要經營這段感情的那份心，對方會感受到。」
獨家告白：機車是我的「移動密室」
在電影中飾演叛逆女兒宜安，馬士媛認為自己與角色最大的差異在於處理情緒的方式。宜安會將負面情緒發洩在愛的人身上，那是宜安的出口，但馬士媛則選擇「內收」，她私下的情緒出口，其實是她的摩托車。
「我的負面情緒非常內收，不喜歡被別人看到自己脆弱的一面。」馬士媛透露，她很早就開始騎車，從板橋騎到內湖也不覺得辛苦，在機車上她經歷了所有的酸甜苦辣。
「所有那些苦澀全都在機車上。我會邊騎車，然後邊哭。」她坦言，她會利用這段獨處的時間，在機車上整理好所有的情緒，回到家之後，便能以一個開朗的狀態去面對家人和愛人，對宜安來說，摩托車是她的移動工具，但對馬士媛來說：「機車是一個我很隱密的空間。」
