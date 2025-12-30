專訪／親見種姓制度！林哲熹曝印度男神「婆羅門」禁忌 曾被乩身預言未來「神準」

林哲熹當初聽到是台印合作拍攝的電影，覺得非常有趣，因而接下了《叫我驅魔男神》的魯蛇直播主「湯仔」一角，沒想到竟能親眼見到種姓制度的運作狀態。劉耀勻攝

林哲熹在台印合作電影《叫我驅魔男神》中飾演魯蛇直播主「湯仔」，與印度男星阿建巴吉瓦合力對抗附身在懷秋身上的魔神「阿修羅」。他回憶拍攝期間最大的衝擊，就是親眼見證了以往只在課本出現的「種姓制度」。

林哲熹透露，阿建屬於最高階級的婆羅門，與助理之間有著嚴格界線，兩人不僅不能住在同一間飯店、助理需在附近另覓住處，拍攝現場阿建也有專屬休息空間。用餐時阿建會在休息室，助理需將餐點盛入盤中、飲料倒入玻璃杯後，再端進去給阿建享用。

課本上的印度種姓制度 如今親眼見識

林哲熹強調並非阿建耍大牌，而是印度根深蒂固的文化習慣，對他而言是非常酷的體驗。他從阿建的表演方式體會到印度表演比較外放，透過肢體跟眼神來表達很多台詞無法言說的部份，而這種文化碰撞的過程，讓拍攝期間充滿趣味。

電影中驅魔需以手印、畫符來輔助，對從小在彰化鹿港長大的林哲熹來說，這些符咒文化並不陌生，家鄉知名的「送肉粽」習俗更是他成長記憶的一部分。「小時候如果聽到要『送肉粽』，時間到了家裡的門窗都要緊閉，靠近街道那一側家裡的燈，全部都要關掉。」

林哲熹這兩年工作放慢腳步，希望找回生活的感覺。劉耀勻攝

神明神準預言 北上發展成真

林哲熹表示，家裡信奉道教的「元始天尊」，媽媽更有朋友就是乩身，曾預言林哲熹長大後會「一直出現在電視上」，且命格中注定要「一直往北走」，這樣發展比較好。林哲熹笑說，原本媽媽認為念美術的他，應該是因為教美術出現在電視上，怎知道他後來成了演員，還真的在台北發展。林哲熹笑說：「所以我前陣子到韓國學韓語、生活，也因為主持節目去了北極，這樣夠北了吧！」

電影中「湯仔」對女友言聽計從，是「小男人」類型，不過現實生活中他與經紀人老婆愛情長跑10年，去年3月登記結婚，他幽默表示兩人的相處之道在於互補，並透露家中分工是：「大事聽我的，小事聽她的，但大事還是小事由她決定。」林哲熹並不認為湯仔是魯蛇，只是「想要的東西很小，只想守護愛人，相信有很多人跟湯仔一樣，只是願望不大、想要的東西不多。」

林哲熹不認為「湯仔」是魯蛇，而是願望很小，只想守護愛人而已。劉耀勻攝

寶萊塢歌舞想像自己是練習生 曝高捷是舞棍

而片中一段在基隆正濱漁港的寶萊塢歌舞橋段，林哲熹雖無舞蹈基礎，卻將自己想像成準備出道的K-pop練習生，在漁港旁頂著壓力與前輩高捷苦練，林哲熹笑說：「高捷大哥其實是舞棍，他還教我「台中恰恰」怎麼跳！」

林哲熹出道後，曾經歷過一年拍戲超過300天的瘋狂日子，也讓自己的腰跟膝蓋弄出一堆傷，「以前可以一天只睡1小時，甚至跳樓戲也硬撐，但現在我更在乎生活的能量。」

林哲熹前陣子去韓國「生活」了一段時間，學學韓語，找回日常生活的節奏。劉耀勻攝

這兩年他選擇放慢腳步，因拍戲的關係，抽空到法國與韓國當地小住，尋找演藝事業外的自我價值。美術科班出身的他，對視覺設計仍有熱情，未來甚至考慮與哥哥林頤原（樂團TRASH吉他手）合作出專輯，由他親自負責視覺包裝，希望找到更多發展的可能性！



