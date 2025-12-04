專訪／許瑞奇直男穿Bra練放電「蓮花指」回不去 「學渣逆襲」改寫《好孩子》定義

許瑞奇演活了《好孩子》當中變裝皇后阿好的嬌柔嫵媚，以及照顧失智母親的堅強與脆弱，成為62屆金馬獎的影帝遺珠。董孟航攝

許瑞奇在電影《好孩子》中化身千嬌百媚的變裝皇后阿好，身為一個大直男要跨越性別氣質的鴻溝，演繹出變裝皇后的嫵媚與脆弱，許瑞奇花了兩年的功夫，先是當起原型人物阿真的司機，貼身觀察他台上台下反差，再花三個月學女生穿15公分的高跟鞋走路、穿胸罩，許瑞奇說：「越不像我，我越想要挑戰！」

許瑞奇坦言一開始的模仿只是皮毛，「模仿到後來自己也不會相信，因為只是在copy他們的動作。」他透露，要從男變女，不僅是外貌上轉變，關鍵在於「眼神」！為了詮釋阿好的嫵媚，到了開拍前兩、三週，許瑞奇開始在家中對著鏡子練習眼神，學會如何用眼神說話、放電！

從模仿到成為：直男的變裝修煉

為了讓自己外型上更女性化，許瑞奇不重訓、免得增加肌肉線條，還進行了殘酷的減重計畫，成功瘦身11公斤。從168開始，只吃水煮食物並控制進食時間在8小時內，到進入一天只吃一餐的階段，而傍晚那一餐就只有一碗雲吞湯，他整天只吃幾顆雲吞和湯裡的清菜，其餘時間全靠水和黑咖啡充飢。許瑞奇說：「一開始會想偷吃，但後來很想挑戰自己，看可以到哪一個極限！」

許瑞奇透露，第一次穿胸罩時笨手笨腳，背後的扣子扣不上，也體驗到胸罩原來這麼緊箍著胸部。而且變裝皇后的精緻頭飾重達3到4公斤，戴上時會直接壓迫在他的太陽穴上，導致劇烈且持續的頭痛。

許瑞奇為扮演變裝皇后，頭上髮飾可能重達3-4公斤，而且在拍攝期間不能拿下來，會導致劇烈頭痛。右為導演王國燊。甲上娛樂提供

許瑞奇演活了那個用毒舌來保護自己受傷的心、用誇張的華麗衣服來武裝自己的「阿好」， 許瑞奇坦言很羨慕變裝皇后們的自由不羈：「很羨慕他們的態度跟信心，當我完全投入角色的時候，真的是天塌下來我都不管。」

直到拍完《好孩子》後快一年，阿好還留在他身上，像是坐下雙腿併攏、打手機簡訊為了保護指甲而翹起的手指，以及手上的指甲油，他回頭看當時拍攝的幕後花絮，才驚覺自己真的變了一個人。

許瑞奇一個大直男挑戰演出女性的嬌媚，他為此以「自虐式減肌」的方式，一天只用一碗雲吞湯充飢。右為路斯明。甲上娛樂提供

從學業到性向：以自身經歷談歧視與自我覺醒

連原型人物阿真看完電影後都給出了「1000分」的超高評價，阿真說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」

電影中，阿好因為性向與陰柔，從小就被歧視，甚至遭受不公平待遇，而許瑞奇也曾因為功課成績不好被輕視，雖不到被霸凌的程度，但也能感受得到差別待遇。「新加坡很重視功課成績的嘛！以前功課成績不好，學歷不好，就算人家不說出口，多多少少也能感覺到。」

許瑞奇因為學校成績不好受歧視，如今想以自身經歷勉勵年輕人，成績不好不代表一切。董孟航攝

而今許瑞奇不僅是新加坡最年輕視帝，還入圍了金馬獎最佳男主角，他坦言當年那些看不起他的人，態度也有了轉變。「如果他們要請我回去學校的話，我會告訴大家，不一定學歷不好，就是人生沒有希望，其實很多是還沒發覺自己的優點在哪裡，這是我想給學生們的一些鼓勵。」



