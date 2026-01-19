專訪／試鏡遭無視趕走！林怡婷陷容貌焦慮 男團成員林毓家不怕醜：出門頭髮都不抓

林怡婷坦言自己深受容貌焦慮之苦，但林毓家身為偶像男團「源少年」成員卻對外貌放得很開。李鍾泉攝

以《恨女的逆襲》入圍金馬最佳新人的林怡婷，即使演技已獲得金穗獎最佳演員的肯定，卻陷入了容貌焦慮的困境，她坦言因為試鏡時的差別待遇，讓她動了想去整型的念頭。相較之下，身為偶像男團「源少年」成員的林毓家，對外貌卻是非常放得開，他笑說自己完全不怕被拍到醜照，「需要的話我可以自己拍給你！」

林怡婷坦承自己對外貌自卑，源自於大三去試鏡廣告時，發現工作人員對前一位試鏡的女生好聲好氣、態度十分友善，輪到她時卻連表演都還沒開始就被直接趕走，態度隨便且草率，讓她感受到不平等待遇。

試鏡受辱動念整形 現實打擊因沒錢作罷

當時林怡婷憤怒到半夜瘋狂搜尋整形資訊，找一堆網路美照跟朋友討論，卻因為現實的打擊而作罷。她自嘲說：「那時候跟朋友討論要長得像哪些漂亮範本，結果一看戶頭是空的，根本沒錢付手術費。」

林怡婷因熱愛表演，說服爸媽北上就讀相關科系，就跟《恨女的逆襲》當中追求拳擊夢想的「家玲」一樣，往自己熱愛的道路前進。但她坦言即使拿到金穗獎，演出的機會也沒有增加，當初一起追尋演員夢想的朋友，也因為看不到出路放棄，改行當空服員。

林怡婷在追尋演員夢想的路上，眼見身旁伙伴漸漸離開，很想帶著他們曾經的夢一起努力。李鍾泉攝

拼命三郎被封史艾瑪 捷運看簡訊爆哭

這位好友曾傳了一段訊息給林怡婷，表示林怡婷很像《影后》裡的史艾瑪，是個拼命三郎，雖然自己已經離開演員這條路，但相信她一定會像史艾瑪一樣大紅大紫。這段鼓勵的訊息讓林怡婷在捷運上邊看邊哭，雖然只剩自己還在這條路上，「我想帶著他的份一起努力。」 而從小熱愛跳舞的林毓家，在一旁附和：「我也有這種感覺，我8歲開始學跳舞，第一屆團員二十幾個人，現在只剩我還在演藝路上。」這種在逐夢之路上漸漸失去伙伴的孤獨，也讓兩人拍攝《恨女的逆襲》時成為互相鼓勵的好友，當林怡婷被拳擊訓練擊垮、覺得自己達不到要求而崩潰時，林毓家成了最暖後盾，每天像唸咒語般對林怡婷說：「妳很棒、妳很好。」透過持續的正面肯定帶領她一起練習。

林毓家8歲開始學跳舞，當初一同練舞的朋友只剩下他一人還在這條路上前進。李鍾泉攝

偶像男團丟包袱 林毓家感謝奶奶是貴人

相較林怡婷的容貌焦慮，身在偶像男團的林毓家倒是非常放得開。「我不焦慮，我就長這樣。我在社群上很做自己，會自己發醜照。我不想被偶像包袱局限，甚至連抓頭髮都懶，出門也都是一臉素顏。」

《恨女的逆襲》中，林怡婷飾演的「家玲」要面對情勒的媽媽王彩樺，以及劈腿外遇的爸爸游安順，林怡婷坦言是從社會新聞找靈感，去揣摩為什麼父母會傷害小孩。「雖然我戲外是乖孩子，但前期為了當演員也跟家裡吵過架，後來媽媽看到我的表現，才告訴我她很慶幸當初沒阻止我。」

林毓家感謝奶奶成為他生命中的貴人，發覺他對舞蹈的興趣還帶他去上舞蹈課。李鍾泉攝

林毓家同樣也是跟家人感情很好，他特別感謝奶奶，「小時候是奶奶發現我有律動感，帶我去學跳舞，讓我有機會接觸表演。」而工作有一搭沒一搭的林怡婷，除了嚴格將房租與生活費控制在兩萬元以內，也有在餐廳打工維持生計。

姊姊變身賺錢仙子 設下27歲圓夢期

她除了感謝爸媽讓她任性地追求夢想，也謝謝家人的「鈔能力」，除了回家時家人會偷偷在她行李箱塞錢，姊姊甚至會轉帳五位數金額的錢給她，告訴林怡婷：「這是賺錢仙子讓花錢仙子快樂。」

然而現實是殘酷的，24歲的林怡婷為自己設下了27歲的期限：「父母工作非常辛苦，我希望自己能趕快賺錢養家。如果到時候事業還是沒有『起來』，我就必須先停下來。」

林怡婷為自己設下夢想期限，若到27歲還沒有穩定演出，就要放棄這個從小開始的夢想。李鍾泉攝



