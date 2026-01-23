專訪／詹懷雲不排斥姐弟戀！孫可芳「產後復出全演媽」被問二胎鬆口了

記者宋亭誼／台北報導

孫可芳與詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》大談姐弟戀，日前一起接受《三立新聞網》專訪，談到劇中角色設定，孫可芳自認並非外貌協會，反而更容易被「才華」所吸引，不過現實生活中若遇到「朋友的弟弟」追求，她可能會因此卻步。孫可芳與詹懷雲戲外相差11歲，但相處上不成問題，拍攝期間經常打鬧、聊天，互動十分自然。

孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫。（圖／彼此影業提供）

孫可芳在劇中挑戰多場大尺度戲碼，其中一位炮友王肇緯還拿著鞭子對她大喊「打我」，讓她一度手足無措。孫可芳透露，王肇緯私下相當紳士、有禮貌，開拍後的反差感讓她感到很害羞，「我當下真的覺得好尷尬喔，怎麼演啊」，不過她對王肇緯的專業表現讚譽有加。至於她與老公劉冠廷是否也有類似情趣？孫可芳笑說：「私底下當然不能講啦」，但她表示自己私下個性害羞、偏被動，與角色大膽、花俏的性格呈現強烈對比。

相較之下，詹懷雲則相對放得開，劇中他與阿Ken（林暐恆）帶著各種情趣道具前往保護孫可芳，他還必須咬著情趣用品講台詞，結果口水一直流下來，但他笑說自己曾拍過幾乎全裸的戲，尺度對他來說完全不是問題，也不覺得尷尬。詹懷雲近年接連在《影后》、《何百芮的地獄戀曲》愛上姐姐，被問到未來是否會排斥再演姐弟戀，詹懷雲認為只要劇本與角色有吸引力就願意嘗試。

詹懷雲與阿Ken（右）的這場戲笑點十足。（圖／彼此影業提供）

孫可芳和劉冠廷愛情長跑多年，為了飾演肉食女「克拉拉」，開拍前她特地向身邊朋友請教不同戀愛模式，「我比較難想像如果你固定跟一個人有肉體上的關係，然後你卻不喜歡他」，孫可芳坦言，自己是無法接受性愛分離的人，但為了詮釋角色，她必須先理解這種概念，而不是去反對它。

孫可芳前（2024）年迎來兒子「小太陽」，產前曾被提醒生小孩可能會影響戲路，但當時的她並未放在心上，還相當有自信地認為自己能夠游刃有餘詮釋各種角色，沒想到產後復出找上門的角色多半是「媽媽」，讓她有點嚇到。孫可芳強調，她並非排斥演母親角色，而是發現戲路確實出現被侷限的情況，因此目前沒有生二胎的打算。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間9點於八大戲劇台首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

孫可芳有感當媽後接演角色被侷限。（圖／彼此影業提供）

