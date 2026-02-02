專訪／詹懷雲看到阿Ken「口水狂流」 孫可芳羞吐閨房情趣

孫可芳與詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》大談純愛。（圖／彼此影業提供）





38歲女星孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演馳騁情場的肉食女「克拉拉」，沒想到卻與閨密的弟弟詹懷雲譜出一段純情戀曲，兩人日前接受《EBC東森娛樂》專訪，分享拍戲點滴，孫可芳坦言這次角色的感情觀與本人非常不同。

孫可芳與詹懷雲接受專訪。（圖／彼此影業提供）

孫可芳這次在劇中飾演「肉食女」克拉拉，戲外與老公劉冠廷愛情長跑多年，目前育有一子「小太陽」，談到跟老公的情趣，孫可芳害羞說「就是私底下，當然不能講，但沒有像克拉拉那麼花俏啦，我個人比較被動、害羞。」

孫可芳坦言，克拉拉的感情觀與自己完全不同，「我比較難想像如果你固定跟一個人有肉體上的關係，然後你卻不喜歡他。」不過角色與自己不同，反而是一件好事，孫可芳解釋，「因為如果內心跟自己很像，可能多少有一點抗拒，或是覺得被看透了的感覺，所以不一樣反而很好發揮。」

孫可芳在劇中飾演「肉食女」克拉拉。（圖／彼此影業提供）

劇中角色不斷更換床伴，其中一場讓孫可芳印象深刻，「跑友」王肇緯要講出「主人，鞭打我吧」等台詞，她笑說對方私底下非常nice且紳士，講話也很溫柔，「然後他突然說『打我』，我覺得他很厲害，因為我當下真的會覺得好尷尬，怎麼演啊！」

詹懷雲形容這次的角色是「眾多姐姐們的工具人」，有場戲他與阿Ken要幫克拉拉擊退暈船的「跑友」，阿Ken罕見露出結實身材，連詹懷雲也讚嘆，還說自己口水要流下來，不過他澄清不是因為看到阿Ken身材，而是當時他必須咬著情趣用品說「這很刺激喔」，口水才會一直流下來。

詹懷雲形容這次的角色是「眾多姐姐們的工具人」。（圖／彼此影業提供）

詹懷雲繼《影后》之後，在《何百芮的地獄戀曲》再談姐弟戀，現實生活中，他的交往對象幾乎都是同齡人，至於未來會不會排斥再接演姐弟戀，他則直言不會，只要劇本喜歡就願意接演。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間9點首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。



