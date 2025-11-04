專訪／諧星經歷成養分！黃鐙輝當叫賣哥首戰金馬：從影15年大禮

黃鐙輝以《左撇子女孩》首度提名金馬男配角獎。（圖／東森娛樂）





電影《左撇子女孩》由台灣導演鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製片人、共同編劇及剪接，描述單親媽媽與兩名女兒在台北夜市擺攤討生活的故事；黃鐙輝在片中飾演一名夜市攤販強尼，接受《EBC東森娛樂》專訪坦言接演原因除了被溫暖劇情感動，也是為了與女神蔡淑臻共譜一段患難見真情的戀曲。

黃鐙輝、葉子綺片中有大量精彩對手戲。（圖／東森娛樂）

片中傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜（葉子綺 飾演）使用「左手」，將其視為「魔鬼手」般禁忌的存在；黃鐙輝認為沒有道理的禁忌是種制約，如果沒有傷害到他人不需要特別遵守，最受不了囝仔人有耳無喙（小孩子有耳無嘴）的說法，自己兒時常被這樣念叨：「他搞不好可一語道破你們這些『夢中』的大人，搞不好他那一句童言童語可以點醒人呢？」

黃鐙輝、葉子綺雙雙入圍金馬男女配角獎。（圖／東森娛樂）

「你只要有愛，你人生就無礙！」黃鐙輝說他用「愛」包容愛花錢的丈母娘、易怒的老婆以及講不聽的孩子，就讀國一的兒子正值叛逆期，他選擇陪伴兒子錯中學：「他一定會做錯，他如果小時候就很懂事，那個小孩一定有問題，他太早熟了，他一定經歷很多你不知道的事情。」

黃鐙輝以《左撇子女孩》強尼一角問鼎金馬獎最佳男配角。（圖／光年映畫）

黃鐙輝飾演夜市攤販「強尼」，一開始求助「叫賣哥」葉昇峻肯定他的演出和台詞真實性，確認與現實狀況符合後，他便運用長年擔任諧星、主持人的養分，再另外學習叫賣話術來完成角色建構；一頭金髮、頭戴耳機、腰掛霹靂包，完全融入夜市生活的他，連路人都沒發覺的買起東西來。

黃鐙輝（左）跟葉子綺在戲裡戲外都有好交情。（圖／光年映畫）

黃鐙輝憑藉《左撇子女孩》首度提名第62屆金馬獎「最佳男配角獎」，他坦言本來就沒有去想得獎這件事，入圍對他而言已經是很大的鼓勵和肯定：「從影15年來的大禮！去錄影的時候才被告知，入圍就可以拿到金馬大禮包，那我等於已經得獎了！」反而是旁人一直虧他「影帝」會得獎，而成為無形中的壓力。《左撇子女孩》全台熱映中。



