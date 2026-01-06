專訪／賴瑞隆：我不只準備好、我早就參與了

▲ 立法委員賴瑞隆，近日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪。（圖／記者郭俊暉攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選倒數一週，多份民調暫居第一的立法委員賴瑞隆，近日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，回顧自己「十年政務官、十年立委」歷練，並談到對高雄的情感。他說，高雄是從政最重要的起點，也是他想用一生奉獻、回報的城市，「我一直記得鄉親對我的栽培，所以更清楚要怎麼把高雄帶得更好。」

當記者問到賴瑞隆上週末在鳳山舉辦的「真誠無畏之夜」，獲得超過300位里長公開站台支持，創下高雄的歷史紀錄，是否會帶著這份氣勢走完初選？賴瑞隆感性的說，越接近初選日，越感受到從政的初心。他說，自己來自勞工家庭、從小在菜市場長大，深深體會市民的支持，代表著託付的重量，「非常感謝高雄鄉親栽培，讓一個沒有顯赫背景的基層子弟能為城市服務」。賴瑞隆也說明他的從政理念，「真誠」是始終與市民站在一起，傾聽心聲；「無畏」是面對挑戰仍堅定向前，把該做的事做到底；「初心不變」則是提醒自己，所有的努力都是要回到城市利益；接下來持續秉持平常心一步一腳印深入基層。

▲ 賴瑞隆上週末在鳳山舉辦的「真誠無畏之夜」，獲得超過300位里長公開站台支持。（圖／翻攝畫面）

「十年政務官、十年立委，賴瑞隆說，我不是現在才上場，我一直都在場上」，賴瑞隆強調，「我不只是準備好了，我更早已參與高雄的改變、參與政務推動，當選就能直接上手。」他說，包含市府建設局、觀光局、新聞局及海洋局跨局處的政務官經驗，讓他熟悉市政體系，任內主辦了黃色小鴨展、被譽為史上最成功的世界運動會、開啟演唱會經濟的五萬人演唱會、首創台灣遊艇展等指標性活動。另外，賴瑞隆在三屆立委任內更為高雄爭取約6000億的中央經費，也連續獲得公督盟19次評鑑優秀立委，「這些成績都是可以被檢驗的具體成果。我深知地方的需求，也擅於對接中央資源；有能力讓民眾的真切需要付諸執行」。

▲ 賴瑞隆來自勞工家庭、從小在菜市場長大，深深體會市民的支持，代表著託付的重量。（圖／翻攝畫面）

談到治理傳承，賴瑞隆表示，高雄成績是一棒接一棒堆疊而成，謝長廷、陳菊、陳其邁在不同階段推動轉型、建設與產業布局，「三位市長接力讓高雄更好，未來一定還有更大的潛力能持續突破。」他並點出青年就業、育兒照顧、交通路網、產業升級與城市韌性等新課題。未來，需要擁有最完整治理經驗及能團結眾人的人選承接「高雄的第四棒」，延續高雄的光榮。「我將用穩健理性的特質，真心誠意團結眾人，守住高雄」他說。

賴瑞隆透露，初選以來已走遍高雄38區，辦超過200場的說明會，並將傾聽的意見化為超過12 場政見願景，涵蓋產業、交通、文化、敬老、育兒、農漁與區域均衡；其中最核心的是「大亞灣計畫」。「我是唯一提出高雄未來十年計畫的參選人。」他說，將以58公頃205兵工廠用地導入TOD，與民間共推大巨蛋、亞灣森林公園，結合企業總部與智慧商辦；並整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，以便捷交通帶動大高雄均衡發展。

▲ 賴瑞隆初選以來已走遍高雄38區，辦超過200場的說明會，並將傾聽的意見化為超過12 場政見願景。（圖／翻攝畫面）

賴瑞隆堅定的表示：「16年前開啟的演唱會經濟，12年前首創的展演經濟，10年前佈局的AI智慧產業，如今在高雄已開花結果」。他強調「高雄的蛻變，這20幾年來我都參與其中」，未來高雄的新時代發展至關重要，全世界都在關注。他強調最後一週將保持初心，「我將以遠見承擔、穩重推進為目標，把高雄推得更遠，打造嶄新的黃金十年。」

