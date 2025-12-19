專訪》連任後首要工作 獨盟主席陳南天：年輕化以及擴大組織發展

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

甫剛連任台獨聯盟主席陳南天，他提到連任後組織的核心定位與策略，他語氣平實卻十分堅定地表示，台獨聯盟的核心目標從未改變，就是持續推動台灣獨立、建立一個屬於「台灣人的國家」。「這不會因為誰擔任主席就會改變的事情。」他說，無論是他連任，或未來由其他人接任，這條路都不會因此轉彎。

陳南天接受新頭殼專訪指出，台獨聯盟自成立以來，就是一個具有高度歷史連續性的政治運動組織。對他而言，台獨運動不是一場短跑，而是一條需要一代一代承接的長路。他強調，推動台灣獨立、建立民主、自由、正常化的國家，是一個不該隨政治風向或人事更替而動搖的終極目標。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天。 圖:翻攝WUFI-Taiwan臉書（資料照）

「過一天算一天」不是國家方向 陳南天談獨盟的存在意義

談到當前台灣的政治現況，陳南天的語氣明顯沉重了下來。他說，自己認識不少政治人物，私下聊起目標時，得到的答案往往只有一個「連任」。他認為，如果一個政治人物，把人生目標只放在下一次選舉，那他的視野一定是很短的。他直指，目前許多民代與官員只把政治當選舉與請託服務，缺乏「建國使命」的歷史責任感，造成台灣政治目標模糊。

他認為，也正是因為在這樣的時代背景下，台獨聯盟的存在顯得更加重要。相較於政黨必須面對選舉週期與政治現實，獨盟扮演的角色，是持續提醒社會：台灣不只是在「過一天算一天」，而是必須思考台灣要成為一個什麼樣的國家。

陳南天朋友為了慶祝他的80大壽，特地揪團去帛琉慶生。 圖：獨盟提供

政策可以辯論 陳南天談台獨聯盟核心價值

至於行動策略，陳南天表示，獨盟會隨著國內外環境變化調整步伐，但有一個前提永遠不變，就是不能迷失方向。他直言，「維持現狀」其實是一種不存在的假象，世界每天都在變動，唯一能做的，就是在清楚的方向下，保持彈性，而不是隨波逐流。

談到連任後最優先的工作，陳南天毫不猶豫地點出關鍵在於「組織發展」，特別是擴大組織規模與世代年輕化。他坦言，任何組織如果無法完成世代交替，終究會失去行動的能量。從太陽花運動、青鳥行動到近年的各種公民運動，他看到愈來愈多年輕世代投入其中，其中也不乏具有獨盟背景的青年成員。「最讓我感動的是，現在有越來越多年輕人，願意公開說自己支持台灣獨立。」陳南天說，這在過去是很難想像的畫面。

面對組織擴張，他也強調，獨盟並不要求成員在所有政策議題上完全一致。無論是核能、性平或其他公共議題，都可以有不同立場與討論空間。他以自身經驗為例，組織內部就同時存在支持與反對核能的成員。「政策可以辯論，但核心價值不能模糊。」他說，只要認同台灣獨立建國這個核心理念，都歡迎加入台獨聯盟。

