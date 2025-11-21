專訪／連晨翔力甩偶像包袱 鬆到在月中穿劉品言哺乳服！搞笑「執行任務」

連晨翔（右）與方志友在《舊金山美容院》中飾演沒有血緣關係的兄妹。董孟航攝

33歲的連晨翔昔日是偶像男團SpeXial成員，在《舊金山美容院》中增肥演出，鬆到完全拋開偶像包袱，他接受《鏡報新聞網》專訪時笑說，現在多了人夫、人父身份，更是鬆到不行，在月子中心時，甚至拿老婆劉品言的哺乳服來穿。

連晨翔笑說，因自己的短褲弄髒了，就拿月子中心提供給產婦們的褲子穿，劉品言可能覺得他模樣搞笑，故意叫他送母乳到嬰兒室，他也硬著頭皮穿出房間，坦言出門前「有先看一下外面有沒有人」。到嬰兒室後，還問護理師：「爸爸可以穿媽媽的這個衣服的嗎？」不怕被認出。

連晨翔拋開偶像包袱演出。董孟航攝

曾想力撕偶像標籤！自我懷疑不會演戲

連晨翔坦言，也會擔心大家對他偶像既定印象太深，覺得他不會演戲。有時被開玩笑「太鏘」，也會走心、自我懷疑，經常問周遭的人：「我是不是不適合演戲？」《舊金山美容院》中飾演妹妹的方志友勸他：「不要想這麼多，人生就是這樣，放鬆去吧。」

方志友（左）勸連晨翔不要想太多。董孟航攝

有一段時間，連晨翔很想趕緊撕掉偶像標籤，但現在覺得，「那也是我人生一部分，就接受它，然後再去改變成我想要的樣子」。想力撕標籤時，連晨翔想踏出舒適圈，卻苦無機會，也有過低潮，靠著露營、多接觸大自然找到「生活感」。

《舊金山美容院》彷彿是連晨翔與劉品言的「戀愛紀錄片」，但劉品言當時晚連晨翔一個月進組，對戲時被導演直言：「太沒有CP感。」劉品言還幫他找表演老師，讓連晨翔直呼，老婆就是他演戲路上的貴人。

連晨翔曾經很想趕緊撕掉偶像標籤。董孟航攝



