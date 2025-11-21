專訪／連晨翔原本想生兒子！得知是女兒「當場愣住」 一旁劉品言全拍下

記者趙浩雲／專訪

連晨翔、方志友接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

連晨翔與劉品言19日宣布迎來愛女「連TT」出生，隔天立刻投入《舊金山美容院》宣傳工作，成為劇組最「即上工」的新手爸爸。他受訪時滿臉幸福，坦言女兒剛出生的模樣「跟媽媽非常像」，邊講邊忍不住偷笑，直呼：「結婚生子後真的很爽！我33歲了，時間差不多，也都在計劃中。」語氣裡藏不住初為人父的踏實感。

而寶寶「連TT」是剖腹產出生，體重達3600克，連晨翔透露在結婚生女後，自己在心境上變得更加坦然，結婚之後像是拆開了身上的「捆龍鎖」，並說自己以前會怕東怕西，怕被問私人問題、怕說錯話，但現在當爸爸了，反而覺得包袱都沒了。以前走在路上還會有偶包，還會戴口罩遮掩，現在完全放鬆，「我娶了小龍女（劉品言），家裡還有大龍女（女兒），不用再扛那些奇怪的形象包袱，真實比較重要。」

廣告 廣告

談到與劉品言因戲結緣、到公開結婚、迎來新生命，一路走來不到一年，連晨翔形容「像一段奇幻旅程」。他也透露從懷孕到升格爸爸，心情仍在持續消化，「其實這幾天才開始有實感，開始回想整段心路歷程。一路遇到很多事，也一直告訴自己，要把老婆跟女兒照顧好，那是我此刻最重要的事。」

他回憶6月在公開結婚消息前夕，兩人腦袋一度空白，「我問她：『妳真的確定要嫁給我？』，言言也問『確定要娶我嗎？』，總之過程很很很很很難以形容」，但如今從一個人變一個家庭，連晨翔也感嘆「很謝謝老婆願意嫁給我，跟女兒願意選我當他的爸爸，看老婆肚子很大主持北影、出席金鐘獎，以後小孩也會看到媽媽在肚子裡的樣子」。

劇中飾演連晨翔妹妹的方志友說自己當姑姑了，送上連晨翔價值30萬的「放風券」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

至於寶寶的長相，他笑說：「現在還看不準啦，雖然長得像媽媽，但睡姿跟我一模一樣，雙手開開往上舉的那種。」言語中滿是初為人父的興奮。他自招是「非常能睡」的爸爸，這幾天在月子中心抱著女兒結果就睡著了，這一幕都被劉品言拍下來，他覺得自己沒有睡好，被劉品言虧「你明明睡得很好」，說他是「被女兒哄睡的爸爸！」

連晨翔發文向老婆劉品言告白，以及分享女兒誕生。（圖／翻攝自臉書）

連晨翔說本來想要兒子，因為可以跟兒子一起玩，結果到揭曉性別當天，反應是當場愣住，讓劉品言不太開心，但他連忙解釋是因為怕自己會太擔心女兒，還開玩笑說「不然再生一個兒子」好了，方志友也也爆料，連晨翔已經說女兒未來不准交男友了，連晨翔也連忙解釋，雖然不想女兒交男友的心情是真實的，但是「看到女兒出生之後，我只是希望有人能好好愛她」。接下來的工作規劃，他表示今年不會接長劇，「我要先把家人照顧好，也調整好自己的狀態。」

更多三立新聞網報導

呂秋遠私生子風波！爆林沄蓁倒貼「跟別的女人一起服侍你」對話遭外流

周子瑜倒數2天回家！秀「黑絲襪腿根美照」辣翻 甜喊：冬天要來了

小禎爆料籃籃有男友！網批「手段蠻粗的」提油救火：胡瓜本來能自己解決

籃籃遭胡瓜襲胸！小禎再爆她有男友 網炸鍋「假澄清真出賣」：心機好重

