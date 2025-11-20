專訪／連晨翔有暴雷前科！認了催劉品言公布生產：我撐不住 見老婆坐輪椅哽咽了

連晨翔喜獲女兒成為新手爸。董孟航攝

劉品言19日宣布產女，老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受《鏡報新聞網》專訪，坦言女兒已經出生幾天，劉品言本想等自己狀態好一點再宣布，但他幾天前就開始焦慮，因為他之前就不小心暴雷過寶寶性別，很怕這次又破哏，對劉品言直呼：「我真的撐不住！」才說服老婆提前宣布。

連晨翔甚至還對劉品言說：「還是今天妳去（受訪）？我去睡一下。」工作結束後是否想衝去月子中心？他竟說，比較想回自己家，享受一下「me time」。劉品言確實也不放心連晨翔「太雷」，特別交代有些訊息不能公布，包括女兒真實出生日期。至於劉品言接受女兒小名就叫「連踢踢」，連晨翔笑說：「我就一直叫，她被迫接受。」

廣告 廣告

劉品言（左）與連晨翔迎接女兒出生。翻攝劉品言、連晨翔臉書

陪進產房剪臍帶！當爸實感「連結中」

提到老婆生產過程，連晨翔有陪進產房，也有剪臍帶，劉品言事前怕他會暈倒，但他笑稱把自己當成「醫學系實習生」來拍片，「有這個人設在就不會那麼緊張」。是否有哭？他說：「有點忘記。」只是看到劉品言生產前坐在輪椅上被推去換手術服，那一刻有點哽咽。他對老婆說：「不要緊張。」但劉品言卻說：「我沒有緊張啊。」

連晨翔成為新手爸還在適應中。董孟航攝

連晨翔透露劉品言是剖腹產，因此產後行動不便，他感嘆，看到老婆原本是堅強女子，卻需要他攙扶才能行動，就覺得有點心疼。現在是否有當爸實感？他想了想說：「有吧，抱著寶寶有不一樣的感覺，但還沒幾天，還在『連結』當中。」



回到原文

更多鏡報報導

劉品言喜迎愛女分享生產過程 揭曉寶寶小名！曾翻白眼打槍連晨翔

獨家直擊／吳定謙悄悄生二胎！爸吳念真讚「勇敢」 親子館陪玩雙寶當暖爹

歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！