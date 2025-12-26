（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因

〔記者李紹綾／專訪〕連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。

方志友(左)、連晨翔在《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。(記者胡舜翔攝)

多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在疫情時期購入，但房貸壓力依然存在。

對於婚後的居住安排，連晨翔表示，他目前與太太劉品言、女兒「連TT」住在後來買的新家，與父母分開住，他認為：「我樹林有兩個家，我喜歡跟我爸媽住，但我不覺得言言會想要跟我爸媽住。」這套「距離產生美感」的哲學，讓一旁的方志友也深感認同：「正常沒有人會想跟公婆住啦！但我超愛我公公，喜歡跟公公一起住。」

廣告 廣告

方志友多年前就想買房，她鎖定北市的蛋黃區，打趣說：「我貪戀大安區。」原來她從小在大安區長大，對這塊蛋黃區有著深厚情感。談及目前的置產進度時，她笑喊進度緩慢：「有浴缸、有洗手台、有馬桶…就一個廁所而已。」因為房價實在太貴了，想要正式入主仍需努力。

連晨翔和方志友戲裡演兄妹，戲外都是魔羯I人(內向型)，談及家中的兄弟姊妹，連晨翔有一位大5歲的姊姊，爆料姊弟以前因邏輯不同常吵架，「我在家比較像哥哥，我姊比我還ㄎㄧㄤ」，直到姊姊生了小孩後，兩人的感情突然變好，「她可能因為有小孩也改變了，我覺得重點就是，她結婚、生小孩後，就搬出去了，有點距離比較美，一個禮拜看到她一次」。

方志友有2個妹妹，自招到了高中姊妹還在在打架，「我們是真的打，會扯頭髮的那種」，有次妹妹頂嘴媽媽，她直接開罵、結果兩人扯頭髮打起來，媽媽來勸架卻被氣到「離家出走」，還撂狠話：「我養妳們這麼累，我不要養了！」

方志友(左)、連晨翔在《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。(記者胡舜翔攝)

回想起這段經歷，方志友笑說：「我們家超幽默的，最後離家出走的都是媽媽。」她爆料媽媽的「離家出走」，其實只是到車庫的車上坐著冷靜，「我後來也學我媽，有時拍戲累了，情緒需要轉換的時候，我會在車上坐十分鐘再上樓」，此時，她和連晨翔互看，異口同聲說：「車上MeTime真的很重要。」

方志友(右)、連晨翔在《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。(記者胡舜翔攝)

連晨翔對父親的崇拜溢於言表，稱爸爸是「一神搞定」全家大小事的偶像。最讓方志友驚訝的是，連父是經營紡織公司的商人，竟能教連晨翔大學的微積分，她瞪大雙眼說：「教到大學？我女兒國小五年級，我已經快不行了。」連晨翔說：「我爸很強，他就是商人，從以前數字觀念就很好，高中的三角函數他全都會。」

除了學科，連晨翔的理財觀與台語演技也是爸爸一手調教，他說：「他是我的理財專員，以前的收入都是給我爸爸，他叫我交過去，因為他覺得我自己放在身上會亂花，就開始幫我理財。」至於未來是否接手家業？他坦言爸爸正準備享受退休生活，也支持他不接班的決定，「我爸不會失落，他本來就沒有覺得我會做這件事(接班)，他們有其他股東」，方志友聽到後，立刻笑問：「我可以去面試嗎？」引起全場大笑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

朱孝天缺席F4怒扯假唱黑幕 語出驚人嗆聲令人傻眼

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

恭喜！44歲女星掰了林俊傑 被小19歲男友求婚成功

朱孝天狂炮F3道歉了！招認「情緒失控」配合國台辦非事實

