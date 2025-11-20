專訪》連晨翔陪產把劉品言「看透了」！自曝愛巡演成了炫娃魔人

連晨翔20日為新戲《舊金山美容院》接受專訪，並分享新手爸爸心情。（林淑娟攝）

連晨翔與劉品言（言言）19日宣布女兒「連TT」日前已平安出生的喜訊，他今（20日）與TVBS《舊金山美容院》劇中妹妹方志友一起接受專訪，談到全程陪產過程，他笑說，因為之前每次陪言言產檢看到抽血都已經很緊張，言言一直覺得他陪產可能會昏倒，他當天是把自己當成醫學院實習生，得意地說：「我沒有手抖！」

連晨翔與大他1歲的方志友都是摩羯座，合作《舊金山美容院》之前完全不熟，不過兩人一見如故，戲中的兄妹情也延伸到戲外，方志友今特別送上別出心裁的禮物「放風券」給這位新手爸爸，卡片上寫著「狂賀！江家有喜！妹歡喜。送上放風券30萬，爸媽放風3次，1次10萬」，並有「累了嗎？志Lu（結合劇中名）來挺你！言言Mommy之浩把鼻辛苦了」等有趣文字。不過禮物送出後，方志友才發現沒寫明「1次」時間有多長，假裝要搶回禮物，兩人互動逗趣，後來笑說會差使自己的女兒和兒子去照顧「連TT」妹妹。

連晨翔19日公開抱著女兒的溫馨照片。（摘自連晨翔臉書）

劉品言、女兒連TT現在是連晨翔的最愛。（摘自劉品言臉書）

連晨翔表示，他真正陪產後才發現，之前的害怕是自己嚇自己，「現在的戲很厲害，拍得很寫實，陪產完發現真的畫面長一樣！」透露當女兒已經生出來、剪完臍帶、醫生正要幫老婆縫合時，他還看到言言孕肚被劃開後的「腹直肌」， 「醫生跟我誇她有運動很好，叫我一起欣賞，所以我現在是真的把她看透了」。但坦言自己不敢把陪產影片給自己爸媽看。

方志友回憶自己當時也很怕剖腹產過程，老公楊銘威還先查看很多相關影片，不過醫生建議爸爸不要進產房，因為手術室沒很大，怕爸爸太緊張會昏倒，「我自己也怕血腥，怕看到有陰影，而且第一次上產檯真的很緊張，幸好有很好的麻醉醫師幫我安然度過」，當時護理師也幫她拍生產影片，但至今光碟都沒打開過。

連晨翔笑說，言言的麻醉醫師很幽默，事先建議他如果要昏倒、要往他們的方向倒，言言聽了笑問：「直接倒到我身上是對的嗎？」他慶幸自己還滿鎮定，有先催眠自己「應該就差不多像朱智勛那部《外傷重症中心》這樣吧」，「看完發現真的一樣！」

方志友送上「放風券」給《舊金山美容院》劇中哥哥連晨翔。（林淑娟攝）

他19日發文承認自己已經是女兒傻瓜，受訪時改口：「我後來想起來，女兒傻瓜好像不是一條好走的路，昨天抱著女兒時有教育她，跟她說以後會對她實施鐵血教育，教育要從小時候做起！」記者笑問：「女兒應該聽了睡著？」他睜大眼睛大笑回：「真的！她真的聽著聽著就睡著！言言看了還爆笑。」

女兒已經10歲、兒子8歲的方志友，也給了連晨翔育兒建議：「我一見面就提醒他，要學好幫寶寶洗澡、換尿布，因為產婦現在有很多需要恢復，他要有實際上的作為，分攤媽媽的辛苦。」並透露老公楊銘威當時都有做到，女兒Mia在1歲前都是爸爸幫忙洗澡的。連晨翔則說自己現在還不敢幫女兒洗澡，老婆女兒都在月子中心，他正在練習換尿布、洗屁屁，言言已經交代他要學會幫女兒洗澡了。

他也自曝，這幾天只要老婆在綁束腹帶時就是他跟女兒單獨相處的時光，「我就展開巡演，輪流打視訊電話給我爸媽、好友，真的變成炫娃魔人了！」並透露女兒一出生大家都說像言言，「但眼睛打開後，上面神韻像我，下面像言言」。

