（專訪）連李安都喊嫉妒！陳玉勳自嘲當年長鏡頭無意義「模仿侯導只是山寨貨」
〔記者許世穎／專訪〕第62屆金馬獎落幕，陳玉勳編導新作《大濛》橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計，加上會外獎「觀眾票選最佳影片」，共抱回五座獎項，成為本屆最大贏家。導演陳玉勳難掩欣喜，連「台灣之光」李安在會後慶功時都盛讚演員表現亮眼，並替他感到高興，還打趣表示「其實滿嫉妒」。
回顧多年交情，李安曾笑稱陳玉勳當年是他「一日學生」，還虧他「不聽老師的話好像都很有出息」。陳玉勳受訪時笑言：「不是一天啦，就是一個過程。」他回憶當時寫劇本時會拿給擔任指導老師的李安看，「但他真的很忙，沒什麼表示。我那時候又很想學侯導，所以拍了很多長鏡頭——很長、無意義的長。」直到李安看完後淡淡地說：「文藝腔很重。」他才恍然大悟，「我其實也很心虛，也不知道(鏡頭)在長什麼。」
陳玉勳說，那段時間陸續向前輩們學習，包括王童、侯孝賢、王小棣以及李安，「我們這一輩沒有不愛侯導的。」但真正跟著侯孝賢工作後，他才發現「他是學不來的」，也讓自己意識到：「我真的不要再模仿他，再學也只是個山寨貨。」
雖然拍攝《熱帶魚》後李安曾稱讚「很喜歡」，給了陳玉勳莫大鼓勵，但他也坦言，有段時間他覺得自己「不太想拍喜劇了」。然而李安告訴他：「喜劇是個天賦。」這句話一直留在他心底。
談到《大濛》的創作歷程，陳玉勳說這次的題材相對嚴肅，團隊相處雖然快樂，但拍攝氛圍始終收斂。「一開始並沒有設定這是一個喜劇。我過去都在拍喜劇，但這一次我戰戰兢兢地寫劇本，畢竟題材嚴肅，所以從來沒想過要搞笑。」他表示，自己從人物性格出發，讓角色在情境裡自然反應，「該笑就笑、該哭就哭。」
回憶片中催淚的「認屍」戲，陳玉勳說當初特別要求現場清場，盡量讓氣氛凝重，「氣壓一來，大家都不太講話。」而年輕演員方郁婷在第一次演出時就全場震住，「她那一 take就非常好，把大家都搞哭了。」
至於下一部作品是否仍走喜劇？陳玉勳笑說：「應該不會。」他透露從《總舖師》到《健忘村》一路嘗試不同喜劇類型，「覺得自己的喜劇已經到達顛峰、也有賣座。後來想做荒謬、黑色喜劇，再之後覺得該收回來了。」一直到《大濛》，他讓自己放得更低、更含蓄，更專注在故事本身。
從前作《消失的情人節》到《大濛》，陳玉勳兩度在金馬獎成為大贏家，但他依舊謙虛，談起曾向李安、侯孝賢學習的歲月甚至帶著自嘲，然而從他不斷調整步伐、反覆自我提醒的過程裡，也可看見這位金馬最佳導演真正的創作姿態：不盲目模仿，不刻意追求風格，而是誠實地面對故事、面對自己。《大濛》已在台上映。
更多自由時報報導
《大濛》福馬林男是誰？無台詞卻超搶戲 本尊林道禹竟是角頭
邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」
恭喜！張君雅小妹妹登記結婚 女大十八變美成這樣
幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 7 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 19 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 14 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 20 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 13 小時前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演 本尊回應了
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導以「2024年世界棒球十二強賽」為藍本的電影《絕勝》昨（27）日公布選角。演員穿上台灣隊球衣的劇照曝光後引發熱議，許多網友直呼「不像」、「有點《全民大悶鍋》味道」、「不如找會長演」。對此，中職會長蔡其昌今（28）日表示，企業投資棒球電影本來就是好事，選角像不像並非重點，能引起話題與討論就是推廣棒球的助力。他也笑稱若找他演，票房恐怕會「比預期差很多」。民視 ・ 16 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 1 天前
「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲
男星黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離過世，讓許多粉絲難過不已，而今（28日）黃鴻升迎來42歲冥誕，除了親友送上祝福外，生前所主持的節目《綜藝玩很大》更是五年來沒遲送祝福，一番話語惹哭眾粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前