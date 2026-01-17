【專訪】達悟族的大海造舟夢 周文欽影像記錄夏曼‧藍波安的傳承淚
當我們還是母親肚子裡的小胚胎時，已經開始擷取不同訊息，所聽所聞所見，甚至是飲食，都是我們構建認知世界的管道，而這些生物性的反應背後卻像是密密麻麻的網，交織文化、歷史、政治、經濟等等不同元素，每一個變因都讓我們成為獨一無二的人。而從台灣海洋作家夏曼‧藍波安（Syaman Rapongan）的生命脈絡中，清楚展示蘭嶼達悟族獨特、完整、魔幻又現實的世界觀，他雖被漢人體制衝撞地傷痕累累，但他堅持依循「身體先行」準則，用言行舉止活出達悟族的海洋精神。
而拼板船可說是達悟族人連結陸地、海洋、祖靈的媒介，而父子偕手打造的拼板船就稱親子舟，意味傳承，傳承如何與海共生共榮。
幾年前，夏曼‧藍波安實現對父親許下的諾言，帶30多歲的兒子製作親子舟，從認識山林海洋開始，伐木造船、下水捕魚、種樹接棒給下一代完成永續循環，前後共517天。這些過程都被紀錄片導演周文欽拍下來了，他「借貸」藍波安的著作《大海浮夢》書名拍成一部90分鐘的紀錄片，他觀察到，親子舟不只原住民文化載體，造船過程更是一封跨時代的島嶼情書。
對話不多 因為身體先行太動人
周文欽是在導演戴立忍的帆船上認識夏曼‧藍波安的，這位親切的海洋作家向他展現達悟族的海洋哲學，也邀請他到蘭嶼紀錄親子舟建造過程。然後，他說好。
其實，周文欽是台灣少見的海洋影像紀錄者，海面上、海面下、船隻上的勞權與漁獲商業，他都經歷過。「我是在海邊長大的，海對我來說很親切，這10幾年來大海一直是我的創作母題，就和夏曼‧藍波安老師一樣。」
他分享，剛開始只是單純紀錄親子舟，後來紀錄片有機會參與「島嶼寫作」系列，轉調納入許多文化元素，所以在《大海浮夢》裡，觀眾能見識到親子舟從無到有的歷程、夏曼藍波安對於父親、兒子、蘭嶼、部落、飛魚、海洋的情，而最值得觀看的理由，是他奉行身體先行所呈現的一切，非常動人。
蘭嶼獨特海洋文化 飛魚劃分達悟族的四季
周文欽為了拍《大海浮夢》，他研讀蘭嶼與達悟族相關文獻，團隊透過讀書會形式一起研讀夏曼‧藍波安的文學作品，在片中就配有《八代灣的神話故事》、《冷海情深》、《老海人》等等片段，撐起夏曼‧藍波安的輪廓。
他謹慎地說，夏曼‧藍波安曾說，達悟族沒有文字，所以自己「借貸」別人的文字創作，「我也算是借貸老師的語言文字，所以要小心不要過度解讀，破壞裡面的想像空間和感受。」
在蘭嶼拍攝4年，周文欽對蘭嶼、達悟族有一定認識，像是達悟族是世界少數、也是台灣唯一的海洋族群；達悟族不走漢人的24節氣，族人用飛魚劃分季節，2至3月為準備期，4到7月是捕撈季、8月後結束捕撈後製成魚乾保存，中秋節過後禁吃飛魚，每一個環節都設置禁忌與儀式，實現取之有度的原則，且帶著尊敬大自然的心，祈求族人與海洋共生共榮。
「以禁忌來說，達悟族人捕魚前禁止吃魚，因為他們相信魚能感覺到，會避開。」他笑說，「這部分我們潛水界也有不成文的規定，我實測後確實是，所以潛水前我至少2至3天不會吃魚。」
此外，達悟族人傳統捕魚是划船＋潛水＋魚槍，捕獲量有限，且魚對蘭嶼人是非常重要的動物性蛋白質來源，魚獲都很珍貴，綜合許多因素，他們對魚有獨特的分類邏輯：女人魚、男人魚與老人魚。
所謂女人魚肉質細嫩鮮美、油脂豐富，男人吃較粗糙的，至於老人魚，周文欽非常誠實地說就是不好吃的魚。這不是欺負老人，而是因為老人失去產能，重視生命的循環才有此考量。
有趣的是，周文欽也說達悟族人不吃鰻魚，「因為鰻魚很醜，他們不吃醜魚，飛魚就很美，銀白色的身體在水面上跳躍很優雅，鬼頭刀也很漂亮。」
他也提到夏曼‧藍波安對魚的態度，「紀錄片裡面有一幕在說老師曾在海裡遇到一隻浪人鰺，牠又大又有精神，原本老師想捕了牠，但後來沒有，對牠產生敬畏之心，一人一魚成為朋友，「其實現在捕獵風氣不一樣了，否則老師打上來會多受關注尊敬啊，但他不願自私。」
衝撞漢人體制滿身傷 30多歲回鄉找回自己
《大海浮夢》可說是夏曼‧藍波安的人生縮影，身為離島島民、原住民、台灣唯一的海洋民族，他被外祖父叮囑「在漢人學校要裝笨」、曾被同學笑「穿丁字褲的野蠻人」，知道蘭嶼核廢料存放和土地正義等議題，清楚感受到漢人文化的獨斷，迷惘又受傷。
夏曼‧藍波安到本島求學堅決不使用原住民加分保送，重考多次進淡江法語系、清華大學人類學研究所碩士，有一度用派克筆刺左手背大拇指與食指連結的那塊肉，刺成家族圖騰，用疼痛忘記飢餓；他開過計程車，搬水泥打零工，也在不同國家城市游牧寫書，出版到法國、義大利、日本與韓國，用自己的方式守護達悟族。
夏曼‧藍波安今年68歲，他是32歲左右返回蘭嶼定居，近幾年，30幾歲的兒子也回蘭嶼居住，他們開始建造親子舟，如同他的爸爸也曾帶著他造舟。
一艘親子舟需要21棵樹木，砍一棵種一棵，確保林地能生生不息。這21棵樹各有不同用途，像是龍骨得用堅固的山龍眼，側邊需要浮力得用麵包樹，船槳划水需要彈性才不吃力，得用松樹，全是祖上留下來的經驗。
親子舟不只是船，它象徵一個家庭的延續與生存能力，「其實蘭嶼現在愈來愈少年輕人願意學造舟了，這是可預見的，畢竟人很難抗拒現代科技，年輕的捕魚人發動船馬達就可輕鬆出海了，像老師也用蘋果筆電創作了。」周文欽說，這是原住民才能體會的衝突矛盾。
父子倆在《大海浮夢》中對話不多，很少笑，見證過程的周文欽點出2人的共通性，「藍波安（兒子的名字）是老師的延續，他們都是30幾歲回蘭嶼的，初期都經歷過糾結、茫然的情緒吧，島上的年輕人都是，他們已經不像上一代老了仍精神矍鑠，背脊挺直健壯結實。」
每個達悟族人一生有3個名字：傳承與謙卑
他也說，「達悟族取名是親從子名制，每個人出生時、生兒育女、孫子出生這三個階段會改名字，譬如夏曼‧藍波安的名字中，夏曼的意思是爸爸，藍波安則是兒子的名字，放在一起就是『藍波安的爸爸』。」
而且因為這份延續，周文欽的團隊在拍《大海浮夢》發現許多歷史巧合，足以讓人起雞皮疙瘩。
周文欽說，夏曼‧藍波安視父親為標竿，他與父親的親子舟也是在他30幾歲造的，當時所用的斧頭也延續至今，成為兩代親子舟的連結。
還有，《大海浮夢》有一幕紀錄親子舟下水儀式，夏曼‧藍波安蹲在岸邊一處抽菸，看兒子上船，順利向海划行，一切平安而美麗，看著看著他眼角就濕了。
周文欽解釋，那淚水有很多情緒，他完成與父親的承諾，累積的壓力終於能鬆口氣，同時為兒子驕傲、高興。
「拍完這幕我去找歷史影片，才知道我的紀錄片啟蒙老師李道明也曾拍過夏曼‧藍波安與父親造舟，發現當初他父親也坐在同一片海灘、同一個位置看下水儀式，角度、動作和表情都很神似，太難得了！」於是團隊規劃在《大海浮夢》首映會上才讓夏曼‧藍波安看到這段影片，「他很驚喜，很激動……」
周文欽從旁看夏曼‧藍波安與兒子互動很感動，「他們相處和一般華人權威式的教育不一樣，他對孩子很尊重溫柔，不會彆扭，兒子也很體貼，會幫忙照顧家裡，親子舟也是爸爸想教、兒子想學的結果。」
《大海浮夢》需要被關注 見證「70年間毀掉一個民族」
拍《大海浮夢》像是一種信仰，周文欽認為，票房無法代表這部片所有價值，「我不擔心這部片推不出去，因為要看長期，這部片裡面集結4個年代、橫跨70年，從1950年代與蘭嶼相關的政令片、1970年代法國人類學家維洛妮卡艾諾的民族誌，1990年老師李道明拍的影像、還有近代我的紀錄，我想讓大家看看資本主義如何在70年足以毀掉一個民族。」
他相信《大海浮夢》一定有其意義，像是影片現身法國人類學家維諾妮卡艾諾，她曾在蘭嶼做長期研究，有大量文史資料，以及夏曼‧藍波安的二叔「老海人」洛馬比克，他是蘭嶼老人、台灣偏鄉老人的縮影，這兩人分別在2022年、2023年辭世。
周文欽感嘆，台灣不大，但動植物、族群、文化多樣性是世界少見，彼此卻沒有認識太多，期待觀眾放下既有的觀點，親自到蘭嶼走走，或翻翻夏曼‧藍波安的書籍，認識這塊小島，珍視達悟族的文化，等同守護這個專屬台灣的海洋文化。
周文欽 小檔案
學歷：台北藝術大學美術創作研究所
現職：紀錄片導演、生態攝影師、電影影集攝影師
經歷：
國家地理頻道攝影師
短片《蹦火》執導，獲新北市紀錄片首獎
紀錄片《飄撇討海人》執導，入圍金鐘獎
紀錄片《神人之家》攝影
電影《給阿媽的一封信》攝影
電影《我吃了那男孩一整年的早餐》攝影
電影《流麻溝十五號》攝影
影集《有生之年》攝影
