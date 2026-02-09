專訪／遭3歲女質疑「媽妳又結婚了？」余香凝穿婚紗視訊心驚 揭密港式梳頭奇觀

余香凝來台拍攝《雙囍》發現台灣的奉茶禮俗很有趣。劉耀勻攝

香港金像獎影后余香凝與台灣男星劉冠廷在電影《雙囍》中組成港台聯姻夫妻，余香凝也因為拍攝這部電影發現港台婚姻禮俗有不同差異。她透露香港婚禮前晚必備「梳頭」儀式，長輩要邊幫新人梳頭邊唸祝禱詞，而且必須在選好的吉時進行，對比台灣文定要彎腰奉茶的傳統，讓她直呼兩地文化真的很不一樣。

余香凝表示，這個梳頭儀式因為一定要在選定的吉時進行，新郎跟新娘在各自家中，等算好的時辰一到，就由好命婆或者奶奶、媽媽等長輩來幫新人梳頭，每梳一下就要說一句吉祥祝福的話。即便是隔天一大早要開始儀式，有時也可能要熬到半夜12點才開始。

廣告 廣告

當被問到如果新人沒頭髮是光頭怎麼辦？余香凝笑說：「這是一個祝福，男生沒有頭髮也是要梳頭皮。」她也對台灣新娘要奉茶接收吉祥化的禮俗感到新奇，「香港只有送禮過去，拍張照就離開，沒有像台灣這樣習俗。」

余香凝被《雙囍》故事打動，也被電影中的父女情感療癒。水花電影提供

劉冠廷門後拉扯助入戲

余香凝跟劉冠廷首度合作，第一次見面就被要求拍親密婚紗劇照，讓初次見面的兩人顯得相當侷促。她笑稱劉冠廷本人非常慢熱且緊張：「我就說我們要不要搞一些古靈精怪的？是我主動讓我們距離先拉近一點。」

隨著拍攝進度推進，兩人因同樣身為人父母而話題不斷。拍攝期間正值劉冠廷的孩子「小太陽」剛出生2、3個月，兩人一有空檔就大聊育兒經，余香凝更發現劉冠廷私下藏著一顆溫暖的奶爸心，還會帶他家賣的好吃豆花到片場分享。

而片中最令余香凝印象深刻的是一場關鍵吵架戲，因為情緒激動，她原本擔心國語台詞會卡關，劉冠廷大方鼓勵她：「妳可以講廣東話，妳真的很激動的時候就講。」她更爆料劉冠廷為了讓她情緒一秒到位，在開拍前會在門後故意拉扯她，「讓我一踏入鏡頭就展現出爆發性的憤怒情緒。」

余香凝來台拍攝《雙囍》兩個半月期間，靠著視訊跟女兒維持感情。劉耀勻攝

讓女兒打叉算日子回港

來台拍攝兩個半月期間，身為二寶媽的余香凝即便工作再忙，也不想女兒忘了她。她透露當時3歲的女兒還不會看日子，她便畫了一張表讓女兒每天打叉算日子，每過5天就有一個小禮物作為愛心獎勵。

即使只有兩、三天的休假，她也會港台兩地飛，期間雖因錯過女兒的幼稚園表演而內疚，但仍希望能保有自己的事業與夢想：「當媽媽保有自己的夢想，這樣可以更有色彩地告訴孩子，這個世界更多面貌。」

余香凝來台拍戲期間必須嚴格控制體重，每次吃完麻辣鍋隔天就得上體重計監測。劉耀勻攝

有趣的是，余香凝在台灣拍戲期間，因為常穿著戲服婚紗與女兒視訊，結果女兒竟然天真地問：「媽媽妳又結婚了？」讓她哭笑不得回答：「對，我還在結婚。」

因為電影是1天之內發生的事情，但拍攝期間長達2個半月，為了維持新娘體態，余香凝在美食寶島台灣也吃得戰戰兢兢，甚至為了怕婚紗太緊、上廁所麻煩，連水都不敢多喝。「如果吃完邪惡的麻辣鍋，我會吃一些清淡的東西贖罪。」爆料自己每天回飯店都要站在體重計上「斤斤計較。」



回到原文

更多鏡報報導

專訪／婚禮慘變修羅場！余香凝夾離婚父母「站中間隔開」 心碎曝：全程零對話

7億岳父鬆口范逸臣「跟我很像」！ 田中千繪笑認「現在很幸福」仍無結婚打算

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」