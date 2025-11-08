專訪／邱議瑩拚綠營初選「4搶1」！拋「2大務實政策」談高雄願景

政治中心／徐詩詠報導

距離2026年地方選舉僅剩1年，民進黨在高雄市也正式啟動初選機制，目前共有5人表態角逐、力拚出線。其中，高雄立委邱議瑩也是參選人之一。邱議瑩24歲時就成為史上最年輕的國大代表，對政治自然不陌生，在立法院累積6屆資歷後，如今決定挑戰2026年高雄市長大位。近日她受邀登上民視節目《新聞觀測站》，大談如何接棒現任市長陳其邁，以及自己對高雄的未來願景。

當全台進入高齡化社會、少子化成為現在進行式，高雄也免不了面臨同樣的情況，這讓育兒與敬老政策顯得格外重要。對此，邱議瑩也提出自己獨到的見解。在育兒政策上，邱議瑩主張高雄應廣設24小時臨時托育中心。她指出，這項設施是全國首創、也是全台唯一。邱議瑩直言，隨著社會型態與父母就業情況的改變，24小時臨托中心的存在具有其必要性。

邱議瑩在訪談中，端出不少務實政策。（圖／民視新聞）





此外，在新生兒政策方面，有別於其他縣市，邱議瑩拋出「希望帳戶」的概念。 她解釋，目前政府鼓勵生育，多以發放現金補助為主。邱議瑩認為，在現有補助機制下，市府再加碼替每位新生兒設立信託帳戶3萬元，由專業機構投資於股市或債券；家長每年可自願加碼存入1萬元，等到孩子滿18歲後才能自主動用。她說：「若以台股保守投報率5%計算，孩子成年時帳戶金額約可達80萬元；『投資孩子的未來』將是高雄首創的政策制度。」

邱議瑩主張，高雄市府未來可替新生兒設置「希望帳戶」。（圖／民視新聞）

在老人福利政策上，邱議瑩希望未來能將現行每月100點的敬老卡點數，加碼至每月1000點，一年共可使用1萬2000點，等於放大10倍。這些點數可用於交通、體育、藝文活動等公共場域的費用折抵，並加碼納入醫療掛號費使用，讓長輩外出更便利，也更全面照顧到長輩的日常需求。









在老人福利政策上，邱議瑩認為敬老卡的點數應擴大外，使用領域範圍也應該要增加。（圖／民視新聞）

過去在政壇總給外界強悍形象的邱議瑩，面對身體發出的警訊，也不得不放下工作、正視健康。2011年她正準備挑戰立委連任時，發現自己罹患卵巢癌。經過長達4年的治療，醫師才宣布她完全康復。邱議瑩坦言，正因為自己親身經歷過癌症，她深知對患者而言，「尋求一線生機」是多麼重要。無論是開刀、化療或放療，目的都只有一個，想要健康、想要活下來。後續因緣際會下，邱議瑩接觸到「細胞治療」相關資訊，加上有相當多的文獻與研究支持、有很多醫師也投入其中，便讓她深入瞭解這項療法且決心推動相關法規，希望在有效的醫療資源裡，幫助更多有需要的病人。

邱議瑩從政資歷完整，在國會歷練超過20個年頭。（圖／民視新聞）





邱議瑩回憶，一開始是從「特管辦法」著手推動，再到「再生醫療雙法」的修法，整個過程相當辛苦。由於許多人對此並不了解，過程中出現不少質疑與各種角力，讓推動進程一度受阻，也花了相當長的時間才促成《再生醫療法》三讀通過。不過邱議瑩認為，目前仍有許多工作可以持續推進。《再生醫療法》作為母法，其下仍有多項子法尚未通過；待子法出爐後，針對各類癌症的管理方式與施行細則才能更明確，醫療院所也會有明確的執行方向，對病人而言，才算真正建立起完善的保障。

在2011年罹癌後，邱議瑩開始接受化療，並將頭髮理成光頭。（圖／民視新聞）





過去選區位於高雄第一選區的邱議瑩，這次在高雄市長初選中，面對同黨3名競爭者賴瑞隆、林岱樺與許智傑。談到自己與其他人不同之處時，邱議瑩侃侃而談。她表示，4個人當然都是兄弟姊妹，但自己在選舉拚戰上，不僅具備強大意志力，也擁有充足的執行力。特別是在過去擔任政務官期間，她常扮演執行者的角色。邱議瑩進一步指出，自己的從政歷程相當精彩、也身經百戰，對自己有十足的信心。

提到民進黨高雄市長初選，自己與其他3名黨內競爭者的差異。邱議瑩認為自己執行力、意志力最好。（圖／民視新聞）





針對自己先前與其他7位同黨高雄立委，共同提出的「財劃法新版修正案」，和藍營版本相比，多替高雄爭取約150億元的預算。邱議瑩指出，過去國民黨版本的財劃法偏重台北市，對首都給予過多優惠。表面上看似提高高雄的財政分配，但實際上增加幅度卻是六都中最少的，對高雄而言相對不公平。

邱議瑩與其他7名高雄立委共同提案，希望財政收支能夠不要獨厚台北。(圖／翻攝邱議瑩臉書）





邱議瑩進一步指出，藍營版本並未考量土地面積、人口比重、長期重工業汙染與碳稅等關鍵因素。為此，民進黨提出另一套修正版本，希望未來財政收支劃分不再偏重台北市，讓全台各都市都能獲得更公平的對待。她強調，新版財劃法的目的在於促進全台縣市均衡發展，讓相對弱勢的城市也能獲得應有的稅收，以實現永續發展。

邱議瑩認為，民進黨版財劃法更著重於永續發展。(圖／翻攝邱議瑩臉書）





原文出處：獨家專訪／邱議瑩拚綠營初選「4搶1」！拋「2大務實政策」談高雄願景

