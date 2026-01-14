專訪》郭方儒認愛曝交往時間 老爸郭建宏忙解釋「草莓印記」

郭方儒認戀陳詩穎。（陳俊吉攝）

電視大佬郭建宏25歲兒子郭方儒，今（14日）傳出與女星陳詩穎熱戀。他下午跟爸爸郭建宏、姊姊郭彥伶為《百分之一相對論》接受專訪時大方認愛，透露2人交往近2週。

郭方儒笑言，他們沒有誰先告白，是自然而然的交往，「畢竟我們都已經過了高中生誰告白的階段，我覺得，適不適合、能怎麼讓對方感覺到加分比較重要 ，如果大家都覺得OK的話就在一起」。

爸爸郭建宏透露，郭方儒從高中時期開始，只要感情穩定，就會帶女友回家給爸媽、姊姊認識，表示對兒子一直以來都在感情上很有自己的想法。

他也說，他從來不會對一雙兒女催婚，「姐姐（彥伶）有問過我說「『爸，我可以不要結婚嗎？』，我馬上説可以！現在女性都有自己的想法，遇到不對的也寧可不要 」，相當開明。

關於郭方儒脖子上、類似「草莓」的印記，郭方儒表示那是尋麻疹發作，郭建宏也幫忙解釋：「他身體很麻煩，有鼻子過敏，那真的是尋麻疹啦」。

對於屢次被拍，郭方儒看的很淡然，表示自己不會在街上擁吻，也知道標題需要聳動，他可以理解。

