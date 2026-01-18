專訪／郭書瑤出道18年負評滿天飛！遭「炎上」吐真實心聲：世界上的惡不會消失

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中飾演網紅。彼此影業提供

35歲的郭書瑤今年就出道18年了，從最一開始的「殺很大」女孩，到最近在《何百芮的地獄戀曲》中放飛自我搞笑，歷經很多轉變與心路歷程，對於出道就沒少遭到網友評論，她接受《鏡報》專訪時說：「我還是滿活在自己生活上的，因為現實生活中看到我的人，相較還是友善。」

郭書瑤這兩年接連爆出欠繳管理費風波、看演唱會穿螢光衣被罵，過往爭議更是不少。她透露《何百芮的地獄戀曲》中也有主角被網暴情節，因說錯話而道歉，與現實生活竟遇到一樣的狀況。對於被「炎上」，郭書瑤說：「我有做不好的地方就道歉、承擔，沒做的話就找其他方式讓自己立場清楚，有誤會就澄清，但有時候也不一定是要對大眾（道歉）。」

郭書瑤（左）與姚淳耀合作《何百芮的地獄戀曲》。彼此影業提供

至於惡意攻擊，郭書瑤認為有一句話影響自己很深，「這個世界上的惡是不會消失、停止的，因為本來就是二元對立的世界，永遠都會有善與惡存在。不需要去抵抗惡的力量，因為抵擋不完，我們需要的是讓自己變更美好的能力，惡就不會影響到我們。」

演出不完美的「何百芮」：是一種幫助

對於演出「何百芮」角色，呈現出邋遢、小心眼等面向，郭書瑤認為反而是對自己的一種幫助，「我本來就知道我自己有很多小缺點和不完美地方，只是沒有被大眾看到過，一直以來都被塑造可可愛愛的形象，只要有一點點錯誤，大家就會覺得：『怎可這樣？』但我也是普通人，我平常生活就是這樣，也會有拖延症，只是大家不知道。」

演出「何百芮」一角讓郭書瑤轉念。彼此影業提供

至於是否也會像「何百芮」一樣，開小帳罵前男友？郭書瑤笑說：「那太累了！」且自己不會否定過去愛的人，不然也不會曾經相愛。且因自己是公眾人物，說出來的話力道會更強大，覺得有點「欺負人家」。郭書瑤也認為，說出去的話，所有量子都會回到自己身上，笑說：「我是一個很怕有報應的人！」



