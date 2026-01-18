專訪／郭書瑤大方曬「童顏巨乳」能露就露！甩容貌焦慮轉捩點曝光：難道要整形？

郭書瑤經常大方展露好身材。翻攝IG @yaokuo

35歲的郭書瑤擁有E罩杯好身材，過去以「童顏巨乳」形象出道，一度想轉型而「封奶」，但最近在公開社群上都大方展露好身材，她接受《鏡報》專訪時笑說：「現在不露什麼時候露？能露就露啊！」

在《何百芮的地獄戀曲》中，郭書瑤上節目被設計，差點弄掉面具、露出真面目，她坦言以前在節目上也會被開玩笑，尤其身材最容易被當話題，她也能理解，當時「大環境就是這樣，不能改變環境，只能調適自己。」

郭書瑤現在自信展露身材優勢。彼此影業提供

但也有過一段時間，被拍到奇怪的照片，眼歪嘴斜的模樣，會讓郭書瑤很受傷。演出「何百芮」一角，成為她想法改變的轉捩點。因劇中呈現邋遢模樣，「我的人生都可在鏡頭前這麼透明了，那我還要什麼容貌焦慮？」現在甚至經常分享一些故意擠出雙下巴的照片，她形容：「因為我很接受我自己啊，你要講我怎樣都隨便，我覺得自己很OK、很棒。」

姚淳耀出道就被罵醜！無奈嘆：我也沒辦法

郭書瑤（左）與姚淳耀合作《何百芮的地獄戀曲》。彼此影業提供

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中與郭書瑤上演曖昧情，一起受訪時也分享，自己剛出道就被罵醜，雖然看到這樣的評論有點傻眼，但自嘲：「也是一種評論。」對於長相被罵，他也無奈說：「我也沒辦法啊。」郭書瑤附和：「對啊，難不成要去整形嗎？這樣成本很高耶。」



