專訪／郭書瑤才爆遭斷崖式封鎖 再揭「交友軟體」慘案

郭書瑤為《何百芮的地獄戀曲》接受專訪。（圖／彼此影業提供）





女星郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中，化身毒舌網紅，展開一段追愛之旅。近日她接受《EBC東森娛樂》專訪，單身多年的她，除了嘗試交友軟體外，「辣鍋小夥伴」鍾瑶、阿KEN也會瘋狂幫忙介紹對象。

郭書瑤在劇中飾演「何百芮」，她坦言「這個角色從2021年開始到現在已經4年了，我為了百芮去做了一些功課，最後內化到我自己身上，我跟這個角色的連結，就是目前演過的所有戲裡面最高的。」

至於本人是否像角色一樣有話直說，郭書瑤直言過去的自己是這樣，「但現在我就不太敢這麼直接，說話還是要有一點藝術，有些話就別說了。」現在的她會告訴自己，說話之前要三思，太直接可能會造成別人的困擾，「這也是我在百芮身上看到的，我其實很羨慕她可以有話直說。」

坦承自己戀愛腦，郭書瑤透露有一年到國外旅遊時，朋友慫恿她玩交友軟體，她不假思索用本人的照片，沒想到被以為是盜用而慘遭檢舉；還有一次她滑到曾被介紹但不來電的男生，甚至連對方長相都忘記，讓她直言「但是我很清楚，那不是我喜歡、不是我適應的交友方式。」

郭書瑤也分享前陣子被搭訕的經驗，她在信義區遇到兩個高高帥帥的弟弟們主動上前要IG，「我就給他我本人的，有藍勾勾認證的那個。」沒想到對方一臉狐疑，「我那時候才意識到，我要繼續努力工作，讓更多人認識我們的作品」，還開玩笑自嘲「我們已經是上一代的藝人了。」

郭書瑤笑說其實不太擅長與人交流，所以需要有人牽線或在一旁起鬨，像是鍾瑶、阿KEN就扮演這種角色，「我真的很希望有戀綜這種節目可以找我去。」她提到過去從沒演過甜甜的偶像劇，「我之前演的要嘛直接進入婚姻，要嘛一談戀愛對方就往生」，許願能在劇裡談場真正的戀愛。



