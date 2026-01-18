專訪／郭書瑤揭視帝真實面！傻眼喊：第一次遇到 姚淳耀招認被老婆「嫌棄」

郭書瑤（左）與姚淳耀演出喜劇《何百芮的地獄戀曲》。彼此影業提供

金鐘視帝姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中難得演出喜劇，他接受《鏡報》專訪時透露，拍攝時也經常「把自己逗笑」，郭書瑤笑說，因為姚淳耀太常演反派角色，大家都不知道他其實非常有趣，「我第一次演戲遇到演員自己笑場，大家都不知道他在笑什麼。」

不過姚淳耀說，交往多年的老婆可以get到他的笑點，不過同時老婆也是最常嫌棄他的人。他形容自己其實私下很懶散，因此用了很多方式「限制自己」，例如手機設置用15分鐘就會自動鎖定，老婆就會虧他：「幹嘛設定一些自己做不到的事情。」

姚淳耀被爆經常「把自己逗笑」。彼此影業提供

郭書瑤為打電動被男友氣哭

郭書瑤也自曝經常打電動沒有節制，甚至曾經為了打電動時間跟某任男友爆哭發脾氣，當時兩人說好打電動打到凌晨3點，但對方打到2點就累了說想休息，惹到郭書瑤爆哭抗議。

郭書瑤（右）與姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中逗趣演出。彼此影業提供



