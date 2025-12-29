專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了

記者趙浩雲／專訪

郭書瑤、姚淳耀接受《三立新聞網》專訪。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（《何百芮的地獄毒白》）第二季）宣傳，與姚淳耀接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。

瑤瑤透露，當時是大家一起出國玩，朋友鼓勵她「開一下看看」，沒想到剛使用就被檢舉，「他以為是仿冒我的人」，直到完成認證後才解除誤會，但她也坦言，那樣的交友方式並不適合自己，還滑過幾年前認識但不來電的男生，「我很清楚那不是我適應的方式，後來就沒有再用了，只是旅遊時偶爾會開一下。」

除了交友軟體的烏龍經驗，瑤瑤日前在信義區街頭也遇到讓她瞬間清醒的時刻。她笑說，有兩名高高帥帥的弟弟主動上前要IG，結果對方完全沒認出她是本人，「我給他我的本帳，他們還一臉狐疑，我才意識到，原來我已經不是現在這個世代會馬上被認出來的藝人了。」她自嘲可能自己已經變成上一個世代的藝人「只能提醒自己要繼續努力工作。」

郭書瑤表示自己是妥妥的外貌協會，雖然很想談戀愛但一切隨緣。（圖／彼此影業提供）

談到感情觀，瑤瑤坦言自己是「日久生情派」，每段感情都是全心投入，「我是每一次都梭哈的人」，但也因此需要更長的時間消化失戀。她直言，現在對於感情不再那麼急切，「有沒有都OK，現在沒有也很開心。」

戲裡的何百芮總是對愛情又急又直，瑤瑤也坦承角色多少影響了自己，「這個角色從2021年到現在陪了我四年，好像掛在身上的小夥伴，不自覺會把戲裡的一些狀態帶進生活裡。」她形容，第一季是在處理被劈腿後的失戀，第二季則是在談「怎麼重新開啟一段感情」，層次更豐富，也更貼近現實。

被問到未來的願望，瑤瑤罕見主動許願，「我其實很想演一次甜甜的偶像劇」，也不排斥戀愛實境節目，「以前演的戀愛戲不是直接進婚姻，就是還沒開始談戀愛就結束了，好像從來沒有真正談過一場甜甜的戀愛。」她笑說如果有機會，「真的很想試試看。」

