專訪／金宣虎真的跟高允貞看到極光！許願內容曝光：劇裡不是假的

金宣虎、高允貞主演Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》12集全數上線後，短短幾天就衝上Netflix全球非英語影集榜，兩人在劇中CP感爆棚，引起熱烈討論。兩人接受《三立新聞網》專訪，金宣虎透露赴加拿大拍攝時，真的有親眼見到極光：「我看著極光許願，希望能我們的劇能播出順利。」

金宣虎、高允貞接受《三立新聞網》專訪，情緒價值給好給滿。（圖／Netflix提供）

《愛情怎麼翻譯？》劇中一開始就來到日本江之島拍攝，金宣虎回憶道，拍攝當時天氣相當炎熱，不過風景美到讓人忘不了，「真的太漂亮了，所以我們看到電車經過的時候，都覺得「一定要拍好這畫面。」透露在該場戲，實際拍攝時，因為要跟著電車一起消失，在炎熱天氣下跑了好幾次，「那時我和允貞還不太熟，拍攝現場有點尷尬，但我們邊笑邊合作，反而拉近了彼此距離。」

金宣虎、高允貞劇中在拉麵店巧遇。（圖／Netflix提供）

高允貞也分享，當時拍攝並在一家蕎麥麵店用餐，當下她在收據翻譯後用日文寫下「吃得很開心」，沒想到離開時店家在名片上用韓文寫下：「看到電視劇會支持你們的」，讓她相當感動。

高允貞分享在日本的有趣事。（圖／Netflix提供）

對於在劇中一人分飾兩角，高允貞坦言畢竟兩個角色都是茂熙，所以只做了一點點的差別，「如果差距太大的話，觀眾可能也很難接受，我演起來也很困難。茂熙講話都會包裝，比較有自制力、都拉美則更自由、淘氣。」

被問到有沒有至今都難忘記的人生角色，金宣虎立刻回答「就是周浩鎮」；高允貞也笑說現實生活比較平淡，每天不會有太多刺激的事發生，「在劇中每天都有各種事情發生，像童話般的生活，現在突然回到現實，覺得世界變得很安靜。」

金宣虎向極光許願。（圖／Netflix提供）

而高允貞在劇中拼命收集7朵幸運草，希望能幸運看到極光，問起兩人的幸運物，金宣虎笑說第一次看到極光後相當驚訝「真的是極光，原來劇裡不是假的，真的在眼前像電影般一樣，覺得很感動」，透露在那之後就覺得極光一定能帶來好運；相對於劇中，高允貞則表示自己不太算是迷信的人，「我覺得每個人身上，好事和壞事都有一定的量，好的事發生了，壞的事情遲早也會來；壞的事情發生了，好的事情也會出現，我一直保持這樣的想法。」

金宣虎、高允貞CP感爆棚。（圖／Netflix提供）

金宣虎在劇中飾演精通多國語言的口譯員。（圖／Netflix提供）

高允貞比愛心，畫面浪漫又唯美。（圖／Netflix提供）

