專訪／金宣虎、高允貞CP感太強「私下相處全說了」福士蒼汰可愛面曝光

記者林汝珊／台北報導

金宣虎、高允貞主演Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》12集全數上線後，短短幾天就衝上Netflix全球非英語影集榜。導演柳英恩接受《三立新聞網》專訪時直言，雖然沒有來過台灣，不過一直希望有機會能來台灣拍戲。對於先前大方讚嘆金宣虎、高允貞是最棒組合，她也說出真實想法。

《愛情怎麼翻譯？》畫面唯美，相當浪漫。（圖／Netflix提供）

《愛情怎麼翻譯？》遠赴日本、加拿大、義大利等地取景，畫面美如畫，也讓劇情的浪漫氛圍更加加分。柳英恩導演坦言其實準備的時間不算太充裕，而且對演員來說也不是很容易投入的拍攝環境，「現場有不少噪音，不過兩位還是非常盡力投入演出，完成度非常高，讓我很印象深刻。」

金宣虎在劇中飾演精通多國語言口譯員。（圖／Netflix提供）

談到金宣虎在劇中飾演多國口譯員，需使用多種語言，柳英恩導演表示從一開始就沒有太過擔心他的發音問題，「老實說，因為工作需求要完美消化多國語言，本來就不是一件容易的事，不過有非常優秀的老師一起協助，其實沒有太大的擔心。」

導演也忍不住讚高允貞、金宣虎是最棒組合。（圖／Netflix提供）

被問到先前曾讚嘆兩位所有看過中「最棒的組合」，導演也認為金宣虎、高允貞在現實中本身就是非常合拍的類型，「鏡頭外，他們也會自發性地一起研究角色、反覆對台詞，還準備了很多即興發揮，所以兩位的對手戲才會這麼有趣。」

日劇男神福士蒼汰與高允貞有不少對手戲。（圖／Netflix提供）

此外，在劇中被稱為「浪漫王子」的日劇男神福士蒼汰，也與高允貞有大量對手戲，深情看著女方的模樣，讓不少劇迷瞬間淪陷。會不會擔心日韓的語言或文化差異？柳英恩導演坦言一開始也會擔心溝通困難，不過實際拍攝後發現福士蒼汰在事前做了很多韓文功課，態度也相當積極，「雖然一開始在劇中有點壞壞的，不過進入第 5 集後，在看著茂熙時，不自覺露出笑容的那一瞬間，讓我覺得『原來他也有這麼可愛的一面啊』。」

《愛情怎麼翻譯？》柳英恩導演接受《三立新聞網》專訪。（圖／Netflix提供）

