專訪／金馬新人初見黃河「完蛋了」 揭對方暖舉：不讓我尷尬

黃河與陳妍霏在《人生只租不賣》中是一對歡喜冤家。（圖／東森娛樂）





由金鐘最佳男主角黃河與金馬最佳新人陳妍霏搭檔主演的職人輕喜劇《人生只租不賣》，以「租賃管理」為題材所打造的台語劇集。首度合作的黃河、陳妍霏接受《EBC東森娛樂》專訪，從拍照開始就笑聲不斷，展現因戲結緣的好交情。

黃河與陳妍霏從拍照開始就笑聲不斷。（圖／東森娛樂）

黃河與陳妍霏從拍照開始就笑聲不斷。（圖／東森娛樂）

談到劇中角色，陳妍霏這次飾演躺平族「何幸琪」，「她是一個有話直說的人，過於直接到有那麼一點討人厭。」而黃河飾演的包租代管公司所長「程軒」，恰好與她相反，是一個嚴肅、認真，以工作為主的角色，更成為一對歡喜冤家。

廣告 廣告

陳妍霏回憶第一次見到黃河是上台語課的時候，聽到對方說話的內容和口氣非常穩重，心裡只有「完蛋了」的念頭，「我是一個超級無敵吵的，我不知道他會不會受不了我。」不過實際合作之後發現，黃河包容力很強，「還沒把我從片場趕出去已經算不錯了。」黃河聽完則在一旁大笑，「畢竟也見過大風大浪了。」

陳妍霏曝光初見黃河的情形。（圖／東森娛樂）

陳妍霏曝光初見黃河的情形。（圖／東森娛樂）

黃河坦言，其實要跟陳妍霏合作非常緊張，一方面是擔心年齡差，在相處互動上拿捏不好，另一方面是很久沒有跟女演員對戲這麼多的角色，「因為之前演的戲都相對比較嚇人一點，我怕嚇到她。」兩人實際年齡相差11歲，但完全沒有代溝，陳妍霏也曝光黃河的暖舉。

黃河坦言跟陳妍霏合作非常緊張。（圖／東森娛樂）

黃河坦言跟陳妍霏合作非常緊張。（圖／東森娛樂）

陳妍霏認為兩人完全沒有年齡差的感覺來自於黃河，「因為你會降低你的年齡心智來跟我對話。」甚至即使她開了一個無聊的話題，黃河也會想辦法接話，「因為他不想要讓我丟的球掉到地板上，他是不想讓我失望或尷尬，所以其實我就是一直很謝謝你，關於你有回答我每一句話。」

黃河與陳妍霏相差11歲，但相處起來沒有代溝。（圖／東森娛樂）

黃河與陳妍霏相差11歲，但相處起來沒有代溝。（圖／東森娛樂）

除此之外，這次最大的挑戰莫過於「講台語」，陳妍霏從小就會用台語跟外婆聊天，因此還算駕輕就熟，不過對黃河來說，絕對是演戲生涯的一大突破，甚至在社群公布這個消息時，連粉絲都驚喜留言「黃河講台語！」對此，黃河笑說「應該很難想像吧！」甚至直到後期配音時，他看著畫面中講台語的自己，還忍不住問「這個人是誰，我完全認不出他。」

兩人都是初次挑戰台語演戲。（圖／東森娛樂）

兩人都是初次挑戰台語演戲。（圖／東森娛樂）

黃河表示，這幾年接演的作品都在嘗試新的改變，包含學日語、客語，雖然充滿挑戰但樂在其中，因此這次知道要說台語，更是二話不說就答應，「我覺得每一個語言都有它的內涵跟特質，對我來說學會台語，感覺好像跟這個土地或我居住的地方更有連結感、更親近，雖然很難，但是我是非常開心的。」



【更多東森娛樂報導】

●17歲奪金鐘！黃河遭嫌「講國語聽不懂」 苦練內幕曝

●噁！女星租房沒窗「全發霉」 為繼承豪宅做牛做馬

●角色被王品澔搶走！男星吐真實心聲：我們同一型的

