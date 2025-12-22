專訪｜金馬男星挑戰變裝皇后穿15公分高跟鞋「大翻船」 許瑞奇自豪扮相美：比李國煌好看

【緯來新聞網】32歲新加坡男星許瑞奇在新片《好孩子》中挑戰變裝皇后，精湛演出成功入圍金馬影帝，身為大直男的他，花了一年多時間去揣摩變裝皇后的婀娜神態。他接受專訪時透露，曾在片場穿15公分高跟鞋跌倒「大翻船」，嚇得導演王國燊冒出一身冷汗，幸好腳踝沒扭傷，他立刻爬起來直呼：「我沒事！」自嘲跌倒速度太快，真的來不及反應，笑喊：「就算是鏡頭速度放慢，還是看不到我跌倒的速度。」

許瑞奇以《好孩子》入圍金馬影帝。

許瑞奇在新加坡拿了「紅星大獎」，是炙手可熱的男演員，但在拿獎前，他的演藝生涯也是沉寂了一陣子。他透露進演藝圈只是誤打誤撞，「我不知道能做什麼，也沒考上大學，就想說試試看。」還曾半開玩笑說：「27歲沒闖出一片天就要去賣魚丸。」爸爸其實也曾擔心他生活不穩定，問他為何當兵退伍後，不繼續從軍，在空軍裡當軍官至少收入穩定。



當時他向爸爸承諾，再讓他努力一段時間，「到27、28歲，還不可以的話我就換一個行業。」他也曾轉戰中國打拼演藝事業，但才剛過去就遇上新冠肺炎疫情，光是簽證、隔離就花費不少功夫，最後選擇回到新加坡繼續打拼。



直到許瑞奇接演新加坡戲劇作品《你的世界我們懂》飾演自閉兒，拿下新加坡「紅星大獎」，成為繼李銘順後，近25年來最年輕的新加坡視帝，演藝事業才終於轉運，「那時候我覺得，拿了紅星大獎了， 才可以繼續做演員這個工作。」爸媽態度也從擔心轉為支持，「我爸媽說，希望你以後演的戲，可以是一個有意義的作品。」

許瑞奇為了挑戰《好孩子》變裝皇后下了不少苦功。

導演王國燊也說，當時他看到許瑞奇不顧形象的演出，認為許瑞奇應該有辦法駕馭《好孩子》中的變裝皇后角色。許瑞奇當時30歲事業正走上坡，接到《好孩子》時，他先是跟導演王國燊坦承，「我對這個角色沒把握，需要時間。」接著便推掉許多工作，希望能專心準備《好孩子》。



被問到當初接演《好孩子》，是否覺得這是演藝生涯裡的「人生角色」，才願意推掉那麼多工作？他笑回：「我當時只是想挑戰一個全新、不同領域、很難遇見的角色，想好好專心在這部作品裡。」

許瑞奇在拿下紅星大獎前，演藝事業也是沉寂了一陣子。

由於《好孩子》是根據變裝皇后阿珍的真實故事改編，他一有空就去找阿珍請教、聊天，也跟多位變裝皇后成為好友，絕美扮相也獲他們稱讚：「以後不當演員，可以去當變裝皇后！」



至於同樣曾飾演變裝皇后的演藝圈前輩李國煌覺得如何？許瑞奇笑喊：「國煌哥有來片場探班，他探班的那天就是我跌倒的那天！」李國煌見到許瑞奇穿高跟鞋跌倒，僅淡淡表示：「都是會發生的。」高跟鞋對所有人都是一大挑戰。被問到覺得自己的女裝扮相跟李國煌比起來，誰比較美？許瑞奇自豪笑喊：「那當然是我啦！」率直答案逗笑眾人。《好孩子》在台上映中。

許瑞奇對《好孩子》裡的女裝扮相有自信。

