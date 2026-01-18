專訪》鍾欣凌提幕後團隊秒落淚 郭彥均扼腕不能親口致謝

鍾欣凌（左）、郭彥均一同主持《超級總動員》12年。（鄧博仁攝）

鍾欣凌、郭彥均合作12年兒少節目《超級總動員》是金鐘獎入圍常勝軍，無奈，每年都與獎項擦身而過。一談到節目，2人都忍不住落淚，不捨沒能讓工作人員走上金鐘舞台，「他們真的好辛苦。其實每次錄影我們都是最輕鬆的，因為他們事先幫我們弄得好好，我們只要上去主持就好」，心疼幕後團隊每次錄影前都要熬2、3天通宵。

鍾欣凌曾感性的說，每次聽到入圍金鐘獎，她最大心願就是想讓郭彥均站上金獎殿堂，感受拿獎的滋味；郭彥均也表示，他是真的很想在台上親口感謝10多年來總是默默付出，無私照顧他們的工作人員，希望他們的名字被朗誦出來，也想讓他們的家人聽見。

鍾欣凌（左）、郭彥均是戰友也是好友。（鄧博仁攝）

節目連續多年入圍，可惜去年未入圍，2人感到相當可惜，製作人、導播等工作人員都收起失望，樂觀的安慰大家，「沒有入圍沒關係啦，只要小朋友看到我們節目有開心到就好」，灑脫的態度又讓鍾欣凌、郭彥均有所學習。

幾年前，鍾欣凌因身體不適，動念請辭節目，郭彥均得知後的等一反應是「鍾欣凌，妳從現在開始什麼話都不要講，都我來講就好，妳站在那裡笑就好了」。

鍾欣凌（左）、郭彥均最心疼工作人員的默默付出。（鄧博仁攝）

郭彥均感性的說，不只節目需要、他自己也很需要鍾欣凌，所以他總會盡可能的幫忙分擔，「我都會問她『昨天有睡好嗎？』『明天要拍戲嗎？』然後就會說，那題目我來唸、分數我來報，妳站在那就好」，很霸氣的要鍾欣凌當最漂亮最昂貴的花瓶；對於未來，2人都想繼續陪伴小孩們長大，即使年邁到需要輪椅代步也在所不辭。

