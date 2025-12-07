專訪》鍾瑶動胸部手術「旁邊站一整排」！一覺醒來床上都是血

鍾瑶受訪暢談新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》創作過程。（星星相藝提供）

39歲的鍾瑶，3年前因為遭逢工作低潮、結束一段戀情加上乳房纖維囊腫、凍卵、年齡焦慮等人生課題，而開始著手寫新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，她日前接受專訪時回憶起當時一個人開車去醫院開刀切除纖維囊腫，因為簽了同意書讓實習醫生進去觀摩，「以為是1、2個，結果是站了一排！這經驗實在太幽默了」。

鍾瑶的新書多以第三人稱書寫，她認為這樣比較有趣、虛虛實實，但其實百分之80都是親身經歷、真實感受，「我很難說假的故事，因為我不是純文學小說家」。她回憶3年前是自己近年最焦慮的時候，因為各方面都滿低潮，工作談不成，感情也剛好結束，「本來還在想著要結婚生小孩，突然一切歸零，就陷入低潮。不過那一年結束後，又回到正軌」。

她因母親早逝，從小與姊姊、妹妹是阿姨及外婆、姑姑撫養長大，在寫書過程中，阿姨、姑姑都分別講了很多她從沒聽過的媽媽的故事，「家人這段我邊寫邊哭，家人是我這一生的課題，寫得看似一派輕鬆，但回首當下一定是辛苦的」。她也是聽了阿姨說起，才知道原來媽媽年輕時是舞台劇演員，文采很好的爸爸想當作家， 所以她的名字「瑶」是古字，「我不小心承接了他們做的事！」但也感嘆媽媽是結婚生小孩後才放棄當演員，「但願媽媽沒有生下我，她的人生可能會比較精彩」。

她書中也提及凍卵及乳房話題，她35、6歲時諮詢後，因為沒有嚮往懷孕的過程，雖也曾經想過跟另一半牽著小孩的幸福畫面，但後來也不憧憬了，於是決定不做了，「如果將來真的後悔，就領養需要家庭的小孩」。

鍾瑶也大方分享小時候常被取笑胸部很小，坦言也被笑習慣了，每次定裝都心想如果胸部再大一點就完美了，但她不想做隆乳手術，而當28歲發現乳房的纖維囊腫變大必須開刀取出時覺得滿挫折，「我難過的是，胸部小已經滿困擾，還要拿東西出來！」她回憶當時選擇局部麻醉，是清醒地被推進手術房，沒想到手術過程中約6、7個實習醫生站一整排，拿著筆和筆記本聽醫生講解，「我就躺在那裡，表情不耐煩，當下覺得自己好像是一塊肉，弄完一切後，一群人說謝謝就走了」，她那次手術切除3、4公分的囊腫，「覺得那塊肉粉紅色很可愛，本來還想帶回家做紀念」。

鍾瑶表示，雖然幽默面對手術過程，但回家後才是痛苦的開始，麻藥退了之後，剩下她一個人面對，「起床後常常床上都是血，因為傷口沒有照顧好，開刀隔天還去拍照工作，後來胸部腫得跟C罩杯一樣，這輩子沒這麼大過！因為裡面都是血水，去醫院抽出血水後，又從C變回A罩杯！」她笑說，在寫這段的過程中，自己邊寫邊笑，也想藉此提醒年輕女生們要好好照顧身體。

