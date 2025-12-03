專訪》鍾瑶認牽手10年好友！看許瑋甯邱澤婚禮「又相信愛情了」

鍾瑶在新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》分享感情世界。（星星相藝提供）

39歲的鍾瑶單身近4年，上月19日被周刊直擊與相識多年的攝影師Kair（陳冠凱）手牽手、摟腰等甜蜜互動，她近日為新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》接受專訪時，坦言兩人已經認識10幾年了，真的都是好朋友，覺得這樣陪伴也不錯，「如果沒有結婚、生小孩的壓力，這樣也滿好的」，也開玩笑說搞不好會「見光死」。

鍾瑶在新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》中提及過去3段戀情，她表示，經歷過很多段感情，其實也會對愛情失望，「但最近看到瑋甯、邱澤結婚影片，又讓人再一次相信愛情了，覺得好美喔！」不過也認為結婚對她來講，另一半的標準太神聖了，「好像沒有人達到標準」。

她希望可以遇到「他照顧我如同我把自己照顧得那麼好」的人，但又覺得沒有這個人，「因為另一半是要一起走到最後的人，非得要找一個跟你差不多狀態的人。也因為不小心把結婚想得太神聖，讓我自己把自己困住，寧可不要隨便進入婚姻，也不要隨便進入後又隨便離婚、然後後悔」。

鍾瑶在新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》分享各種面向的自己。（星星相藝提供）

鍾瑶表示，和Kair是否真的會走到更遠、更確定是彼此另一半，她目前都是用更輕鬆態度面對，就是把對方當成很棒的朋友看待，不再像以前談戀愛一定要計畫未來怎樣，現在不會那麼積極、絕對了，「我現在是心如止水在面對感情，理性、淡淡的，如果我拍戲累、沒空，對方不聯絡也沒關係，不是沒有愛，只是這樣滿適合我現況」 。

至於10多年的朋友如何進展到能「手牽手」親密關係？她笑回：「就相伴相處舒服，不小心跨出那一步，覺得這樣也還不錯，沒想那麼多。」但她也不想把對方定義是男友，「一旦如此定義，就會覺得下一步就是老公？下一步結婚生小孩？歷經過前面幾段，發現這樣對我太沈重，書中都有提到，當我開始經歷考慮要不要結婚、生小孩的痛苦跟包袱，很容易不小心就結束這段關係」。

所以現在對鍾瑶來說，「有沒有機會遇到終身伴侶」這件事會用輕鬆的態度面對，不要談結婚、會不會有小孩，先好好相伴彼此試試看，「以前談戀愛很衝動，先約會，很快就跳到下一步、說『好』就在一起，然後就會開始對對方有要求，希望對方怎樣，這會變成很重的包袱，歷經那些後，我現在不想走這一套了，先試試看，如果沒了就沒了啊」。

鍾瑶在新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》分享各種面向的自己。（星星相藝提供）

她坦言，每一段戀愛失戀時的感覺都差不多不舒服、很難過，她的書只是很坦誠地把那些不舒服感受記錄下來，相信你我失戀的心情沒太大差別。被問是個怎樣的前女友？她笑回：「倒數最後一個前女友？好像跟我在一起之後都會結婚，我想說這是我的問題嗎？想想也是功德一件，幫人訓練好老公。」即便離開的這個男生馬上跟其他人結婚，她也不會覺得自己比那女生差，可能會覺得「原來一開始我就不是你要的，分開也好」。

