專訪》防範「台灣有事」 菲前陸軍副司令：籲建跨國應變機制

菲律賓前陸軍中將副司令吉尼德(Leodevic B. Guinid)接受「自由時報」專訪。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕台海安全局勢牽動印太地緣政治，菲律賓前陸軍中將副司令吉尼德(Leodevic B. Guinid)將軍接受本報專訪時直言，「台灣有事」將直接影響菲律賓的國家安全。他強調，面對潛在衝突，強化「全社會防禦韌性」至關重要，且台、日、美、菲應在危機發生前，及早建立包含「非戰鬥人員撤離行動(NEO)」在內的區域互操作性跨國機制。

由於菲律賓北呂宋島距離台灣極近，其地緣角色備受關注。吉尼德近日接受「自由時報」專訪指出，菲律賓北部不僅可能被用作部隊集結地，在最壞的衝突情境下，更是平民撤離最近的避風港。他透露，菲方已在研擬非戰鬥人員撤離的最壞情況準備計畫，因為屆時受影響的不僅是菲律賓移工，還包含美、韓等多國僑民及想撤離的台灣民眾。

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「但菲律賓無法獨力完成，撤離數千名平民將耗費巨大的資源。」吉尼德強調，這必須是一項由受影響國家，特別是台灣、日本、美國和菲律賓，共同參與的區域互操作性措施，且「不能在危機期間才做準備，必須在危機發生前就準備好」。此外，他也提醒，若爆發衝突，中國境內同樣有菲律賓人，這也是菲方需要考量的撤離難題。

在強化台灣自我防衛方面，吉尼德高度肯定台灣推進民防倡議的努力。他表示，軍隊的職責是參與實體戰爭(kinetic war)，而保護公民的重擔就落在民防上。他認為，除了武器裝備，防衛決心最關鍵的信號來自「人民團結一致對抗侵略的決心」。

吉尼德也特別示警中國的「認知作戰」指出，中國極具攻擊性，透過主流媒體、社群網路、網軍及網紅來操縱資訊，試圖塑造台灣與菲律賓公民的心態。台菲雙方必須予以反擊，為公民建立正確的心態與防衛決心。

至於外界關注台灣軍隊戰力評估，吉尼德坦言因未親眼見證，無法給出評價，但他建議台灣軍隊應爭取更多參與國際或多邊演習的機會，以利與他國戰力進行比較。而針對美軍在菲國北部的部署或台菲在第一島鏈的具體協同作戰，吉尼德則語帶保留。他先是澄清菲律賓境內已無「美軍基地」，而是依循「加強國防合作協議(EDCA)」；關於嚇阻區域霸權的具體戰術或軍事合作，他則強調「不應公開討論」。

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