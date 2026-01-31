專訪》陳佩賢止步十強謹記那英指導 母胎單身理想型是他

陳佩賢日前參加陸綜《聲鳴遠揚》，收穫了大批粉絲。（范揚光攝）

陳佩賢外型清新，歌聲溫柔卻充滿能量。（范揚光攝）

陳佩賢日前在湖南衛視大型音樂節目《聲鳴遠揚》表現亮眼，晉級十強，歌聲真誠、情感細膩的她，不僅登上熱搜，還獲得節目導師那英好評。她回想初次去面試時，唱自己的歌〈鹹酸甜〉給評審聽，心情超緊張！也永遠謹記那英的指導，「那英老師跟我講，要我好好用我的情感去唱歌，情感勝於一切」。

陳佩賢是福茂唱片力捧新星，唱過15首電視劇主題曲而小有知名度，首次登陸發展，她在海選前就做足功課，被問「會不會唱A-Lin的歌？」她馬上自彈自唱A-Lin〈有一種悲傷〉，順利過關，她說，「我心態有調整好，而且歌庫要足夠，才有辦法去打仗。」

她告訴自己，「我要從頭來過，從愛唱歌的初心出發，把握讓更多人認識我的機會」，正式抵達長沙錄影後，她不是待在飯店準備，就是在攝影棚彩排，「滿像在念書的感覺」，除了把歌唱好，每一個環節都力求完美，「有一次我的服裝換了十套，換到導演滿意為止」。

更令她難忘的是唱〈踮起腳尖愛〉被那英賞識，「那英老師表情讓我很深刻，她說，她覺得我可以去《聲生不息》，我沒有想到她會給我那麼好的評價。」陳佩賢微博粉絲也從幾十人突然暴增7萬多人，還有粉絲在飯店門口等她，說早就聽過她的歌〈鹹酸甜〉，讓她備受鼓勵，不虛此行。

26歲的陳佩賢，自馬來西亞來台發展6年多，來台初期最不適應天氣和地震，經常鼻子過敏，「第一次碰上大地震，我嚇到，趕緊把門打開，猶豫要不要逃」。她也經常跌倒受傷，有一次騎YouBike摔傷膝蓋，自己去買藥處理傷口。

被問到有沒有交男朋友？她坦言，至今仍是「母胎單身」，雖然有過曖昧對象，但「我不敢主動約男生」，現在身旁沒有追求者，她心目中的理想型是彭于晏，「他很有才華，是我喜歡的第一個男生，我永遠不會變。」

未來如果交男朋友希望找到可以相處、和自己三觀一樣的人，目前單身的她，則是全心拚工作，馬年將至，她分享新年希望是「希望自己不要再跌倒了！也希望發一張新專輯，讓更多媒體、粉絲認識我」。

