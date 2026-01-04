專訪》陳孟賢又買房了！豪砸2000萬入手「5樓半透天厝」圓兒時承諾

陳孟賢相當喜歡到各地唱歌，感激支持他的粉絲。（全球巨星有限公司提供）

「全球巨星」陳孟賢除了是歌手外，同樣是中視《綜藝一級棒》主持人，人氣強強滾，每當到地方唱商演時，都會有大批忠實粉絲跟隨。身為家中老么的陳孟賢相當孝順，出道後有賺錢，就在家鄉高雄買了一戶房子給媽媽住，而他在基隆買房自居。年前又傳出好消息，他終於圓夢在基隆買下一棟5樓半的透天厝，一步步往目標前進，讓他感恩又知足。

陳孟賢本身是小琉球人，兒時家道中落，舉家遷往高雄討生活。當時一家5口住在幾坪的小套房裡，吃飯、睡覺都擠在一起，過程中也經歷數次被房東趕著搬家的苦楚，辛酸依然歷歷在目。因此出道後，陳孟賢除了讓辛勞的媽媽不再為錢煩惱外，也承諾哪天發達，要在台灣買下透天厝，重回兒時在小琉球的家庭日常。

陳孟賢造型多變，很有個人特色。（全球巨星有限公司提供）

出道12年，陳孟賢近期圓夢在基隆砸了2000多萬買下人生第三套房產，也就是5樓半的透天厝，室內還有電梯代步。他藏不住笑意地說：「因為媽媽之前有暗示我，覺得基隆家裡可以再大一點，電視也要大一點，所以當時我就決定如果有能力，就要買一間透天。」他希望媽媽來北部，可以舒服地有個人房間，加上本身有在做直播帶貨，買新房才有空間存放，「還要放我的秀服，我的服裝加起來可以開一家道具租借店了」。

陳孟賢計畫年後忙完要去北海道玩一玩。（全球巨星有限公司提供）

陳孟賢每月平均花5、6萬治裝，因為商演多、還有兩個節目要主持，希望可以帶給觀眾不同的造型，「一套衣服不可穿超過3次，不然粉絲會私訊關心我，怕我沒有預算治裝。我若穿全身黑、劉海蓋住都不行，會被粉絲提醒，說來說去，都是他們愛我的表現啦」。

陳孟賢是演藝圈內，數一數二孝順的人。（全球巨星有限公司提供）

馬年吉祥奔騰，陳孟賢累積至今已有超過60場的尾牙春酒邀約，他滿懷感恩地說：「我好笑又不跳針（台語），人家廠商找我們演出，就會希望做到賓主盡歡，加上有些場子有年輕族群粉絲，我也可以把他們逗得很開心。」此外，他年前幾乎沒空檔休假，預計年後飛一趟北海道度假，休息完畢繼續迎接新年度的挑戰。

