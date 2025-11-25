（專訪）陳昇也懂KPOP直言「韓團已經強到不能不注意」 自爆喊男神金城武這兩字
〔記者陳慧玲／專訪〕67歲的陳昇覺得自己要練習斷捨離，另外談到：「到我這年紀，有些事情不想再說，看很多不爽，很像刺蝟，但我不想寫出來，要用幽默一點的方式，換個角度呈現。」
陳昇12月31日將再次登上台北國際會議中心，舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，明年也將推出同名新專輯，要向他喜愛的八、九〇年代致意，他談到有首歌叫做《CD還給我》，「因為好幾次我拿CD送給別人，很多人都會說：『可是我家沒有CD player，車子也沒有。』聽到這些話我就好想把CD拿回來。」陳昇說：「我至少還有做實體專輯，自己爽！」
除了每年唱跨年，陳昇也持續推出專輯，創作力不減，他談到從未考慮何時封麥這件事，直言：「封什麼麥？沒力就休息，如果不行，世界就幫你淘汰掉了，我沒有設定退休時間。」
前陣子金城武演出的犯罪動作大片《風林火山》上映，這也是他暌違8年來的唯一一部電影作品，這次陳昇在工作室受訪，也想起以前金城武在這裡當他製作助理的往事，陳昇透露，當年是知名經紀人、製作人葛福鴻讓金城武來當他助理，因此他都用台語喊金城武「老大」，金城武則和其他團員一樣，都叫陳昇「阿爸」。
陳昇笑說：「辦公室旁邊樓下坐了一堆妹，我以為『新寶島康樂隊』紅了，很多妹仔，阿煜(黃連煜)說：『你以為人家來看你？都是來看金城武的。」
多年來，陳昇的跨年演唱會都是辦在台北國際會議中心，因此每次都會有歌迷「偷跑」去看101跨年煙火，陳昇說：「我知道啊，有一年我請曹啟泰幫我主持，給我5分鐘，我也上去看煙火。另外就是疫情停辦那次，我去蔡明忠家裡可以看煙火，31年來我只看過兩年煙火。」
近期包括TWICE、SUPER JUNIOR、GD等韓國藝人陸續來台開唱都造成轟動，陳昇也關注KPOP流行文化，加上他的化妝師，也是他的學妹很喜歡G-Dragon，因此陳昇常聽到討論，他說：「韓團已經強到不能不注意！」陳昇跨年演唱會已開始排歌單，購票可洽KKTIX與全家FamiPort。
