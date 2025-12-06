專訪/陳澤耀升格新手爸「享受嬰兒哭聲」！一個半月後復工 老婆笑喊：這工作量很棒

馬來西亞男星陳澤耀近期首次接演台劇《監所男子囚生記》，該劇集結劉以豪、施名帥、張軒睿、邱以太與監製楊祐寧，陣容豪華。近期剛升格新手爸爸的陳澤耀，日前和邱以太一同接受《中天新聞網》專訪，除了暢聊為了角色下苦心外，也談起太太在備孕過程中的種種辛勞，讓他相當心疼。

陳澤耀（右）近期首次接演台劇《監所男子囚生記》，和邱以太（左）有不少逗趣的對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業 提供）

陳澤耀這次在劇中飾演菜鳥獄警「高志耀」，原先是一名跆拳道體保生，因欠債被迫到監所上班。儘管在片中呈現出來的跆拳道畫面並不多，但他為此自費報名速成班，苦練六個月跆拳道，訓練過程中經歷了腳踝受傷、肌肉拉傷，但他仍咬牙撐過，拍攝期間更每天跑步十公里維持體態，敬業精神連武術指導都驚艷，直接放棄借位改拍真功夫。

廣告 廣告

陳澤耀笑說，看到劇本時原以為會找他演受刑人，「我現在長這個樣子，演受刑人也合情合理吧！」沒想到是演菜鳥管理員，他打趣說，這角色坎坷又痛苦是最吸引他的原因，「因為挑戰和可以發揮的機會非常多。」而他一開始其實不擔心「會被整死」，沒想到得知對手是施名帥和楊祐寧後，就開始怕了。

陳澤耀笑曝，當初看到劇本後以為他會去演受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業 提供）

而邱以太此次在片中飾演一名年輕爸爸，和陳澤耀、張軒睿同為菜鳥管理員，首次和前輩們合作，邱以太分享，在片場很受大家照顧，「大家都把我當他們的弟弟一樣。」他還時常被施名帥逗得狂笑場，NG到自己都非常不好意思，一旁的陳澤耀也爆料，連副導都會幫忙求饒說：「小帥哥你不要再這樣了，以太已經不行了，他憋不住。」看得出大家在片場的好感情。

邱以太在片中飾演一名年輕爸爸，和陳澤耀、張軒睿同為菜鳥管理員。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業 提供）

值得一提的是，戲外的陳澤耀在11月底迎來第一個孩子誕生，儘管訪問當天寶寶尚未出生，但聊起「新手爸爸經」，都能看出他臉上流露出幸福的笑容。陳澤耀透露，對於孩子的出生，最焦慮的其實是要找托嬰所，由於太太職業是廣播DJ，加上他拍戲時間較難控制，因此很需要托嬰，但看了不少相關新聞案件後，常會自己嚇自己，在這方面就會有比較多的擔憂。

陳澤耀透露，他和老婆是透過試管嬰兒懷孕，過程相當艱辛，太太需要打排卵針、荷爾蒙治療，從八顆卵子最後只成功兩顆能做胚胎，「整個過程最辛苦的是女生，很多時候受傷的都是女生。」他也坦言，試管前期比較受挫，加上老婆因為身體有瘤需要先動手術，讓他非常心疼。

對於之後的育兒生活，陳澤耀笑說，和太太雖然沒有明確的討論分工，不過洗澡、換尿布等工作，應該是由他來負責，有信心當個全能老爸。他透露，過往姊姊的小孩他也有幫忙照顧過，算是有點育兒經驗，笑說其實非常享受小寶寶的哭聲，且分辨得出是真哭還是假哭，「我會覺得怎麼這麼可愛。」

陳澤耀在11月底迎來第一個孩子誕生，升格新手爸爸。（圖／翻攝IG jacktan_ahzhe）

他也特別向三寶爸楊祐寧請教育兒經驗，詢問需不需要嬰兒床監視器，沒想到楊祐寧說：「不用！你房子並沒有很大，寶寶哭了你就會知道。」還教他如何用兩台手機視訊，一台放聚會現場、一台放寶寶那裡，可以隨時掌握狀況。陳澤耀還爆料，當時邱以太在一旁跟著聽也學到不少，邱以太則是笑回：「但可能短期都用不到。」

談到理想中的家庭成員人數？陳澤耀先是語出驚人說：「我以前都亂講話，說我要12個，可以直接組一個運動隊。」但現在想法務實許多，只是希望孩子健健康康長大，當然也盼望小孩未來能多一個手足作伴。而他目前計畫，寶寶出生後休息一個半月就復工，老婆則會請三個月產假。被問到老婆會不會覺得他太快復工？陳澤耀笑說：「她說這樣的工作量很棒，你就養我、養孩子再養房子，所以她是支持我鼓勵我的。」

延伸閱讀

脫衣戲遭刪！劉以豪秒大解放嗑炸雞 詹子萱自爆藏男神「私密照」

邱以太遭黃迪揚「全身摸透透」不敢反抗 直言：人生崩塌瞬間

《角頭》唐振剛承認閃兵 施名帥曝沒聯絡原因：主動面對是好事