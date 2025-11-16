專訪／陳澤耀月底當爸！曾想自然懷孕「發現愛妻長瘤」 心疼她做試管

記者趙浩雲／專訪

馬來西亞男星陳澤耀首次演出台劇《監所男子囚生記》，與台灣演員劉以豪、施名帥、張軒睿、邱以太與監製楊祐寧一同演出，近日即將升格爸爸的他接受《三立新聞網》專訪，除了宣傳戲劇之外也暢聊準爸爸心情，他透露太太預產期落在11月底，在台灣行程結束後立刻返馬陪伴待產。

陳澤耀在劇中飾演跆拳道選手，為角色進行六個月速成訓練，武術指導原本打算「借位處理」，沒想到他真能踢出完整動作，讓劇組驚喜。他笑說這個角色「路超級坎坷、被整到不行」，雖然辛苦，但很珍惜能在台灣拍攝的經驗，「這是我第一次來台灣拍戲，很多即興、很多鬥嘴，大家都很自然，覺得很快融入。」

廣告 廣告

陳澤耀與擔任電台DJ的老婆雲鎂鑫結婚四年，他表示寶寶的誕生是在預期之內，他表示前期本來想要自然備孕，結果發現太太有瘤要動手術，後來才想試試看試管。從打排卵針、荷爾蒙波動，到取卵階段的壓力，他看著太太情緒起伏，「真的很心疼，她也擔心自己高齡產婦，整個過程最辛苦的是女生。」

取卵後雖成功八顆，但能做成胚胎的只剩少數幾顆，讓兩人都感到受挫。「很多時候都是太太最受傷，可是她真的很勇敢。」如今好消息確定，陳澤耀說自己非常感謝，並透露太太也曾羨慕他在外拍戲能看到不同世界，「可是我們有默契，我工作完她會飛來陪我」，夫妻分隔兩地，相處的默契就是只要他在當地拍完一檔戲，太太就會飛到當地跟劇組認識，只是近期因為太太要專心養胎，所以只能待在大馬。

陳澤耀月底即將當爸，寶寶性別暫時不公布。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

問到即將迎接第一個孩子，他笑說原本想當嚴父，但太太想扮黑臉，「結果我說我來當白臉吧，我本來就比較黑臉。」他也透露自己家中有五個兄弟姐妹，因此一直嚮往很熱鬧的家，甚至曾說想生12個，如今想法務實許多，「健康最重要，未來希望還能再多一個伴」，雖然不排斥第二胎可能，但是希望以太太的想法優先。

被問到寶寶出生後最害怕什麼，他毫不掩飾地說：「洗澡，我真的很怕幫寶寶洗澡。」育兒的分工作業他則表示之後等寶寶誕生再來分配。孩子出生後的新生活，他也正在調整步調。「我有跟劇組說，希望能排出一個半月的時間陪太太。」太太之後會請產假三個月，他笑說：「她說以後都不要工作，就靠我養。」談到之後的規劃，他也表示希望之後可以常常來台灣發展，即便之後可能會分身乏術，他也做好準備了「我就買機票把寶寶帶來台灣！」

更多三立新聞網報導

館長遭爆叫員工X老婆！陳沂驚呼根本黑道NTR 揭開1疑點：有可能是真的

館長遭毀滅式爆料「叫小偉去X館嫂」還逼玩3P 鄉民整理8大惡行一文看懂

修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」 微博發文了

米可白不忍了！發長文開戰苗栗縣府「點名鍾東錦」：我在等他當初的保證

