（專訪）陸小芬爆拍戲太苦！「猛咳過敏撐3個月」動息影念頭

〔記者傅茗渝／專訪〕金馬影后陸小芬睽違24年重返小螢幕，接演大愛新戲《接住流星的人》，卻坦言這是她「從影以來最煎熬的一次」。曾是台灣電影代表人物的她，前年以《本日公休》華麗復出、再度封后，沒想到重回電視劇，挑戰卻遠比預期艱難。

陸小芬暌違24年重返小螢幕，拍《接住流星的人》，坦言是從影最煎熬的一次。(記者陳奕全攝)

《接住流星的人》講述課輔志工「江柑」照顧困境家庭孩童的故事。拍攝期間，69歲陸小芬幾乎每天都靠意志硬撐上場，劇組拍攝場景橫跨五層樓，她每天像打仗一樣來回奔波，體力消耗驚人。有次她在狹小空間裡連站三小時，臉脹得通紅，化妝時甚至被誤認為喝醉，加上過敏問題，她經常咳嗽、頭暈，兩天就得用完一瓶蜂膠，只能靠藥物撐拍。她坦言：「那時候真的有想過，算了吧，不要再演了，太辛苦了！」所幸導演章可中溫和有耐性，讓她不忍放棄，「我不能讓他崩潰，只能自己背到崩潰。」

陸小芬回憶，第一次拿到劇本就難以置信，「孩子們的背景竟然都是真實的。有的面對酗酒父母，有的遭家暴，甚至被遺棄，看到時覺得衝擊非常大。」這些孩子也是劇中的靈魂人物，「每個小孩都是主角，演的時候一點都不敢鬆懈。」與童星對戲，也讓她驚喜連連。她觀察到孩子們的專業表現：「有次拍哭戲，攝影暫停換片時，他們眼淚能停在眼眶裡不掉下來，一喊開始又馬上流出來，簡直像電腦控制一樣！」讓她大受震撼，「真的要向他們學習。」

陸小芬每天背台詞到半夜，三個月幾乎沒好好休息，瘦了一圈。(記者陳奕全攝)

除了體能與情緒挑戰，台詞也是硬仗。陸小芬笑說，大愛的劇本一字不能改，讓她每天回家只能「瘋狂背台詞」。「每天背到半夜十二點多才敢睡，半夢半醒還在想台詞，早上六、七點又得出門拍戲。」這樣的日子持續整整三個月，她笑說：「真的免費瘦了一號，衣服都鬆了。」

這次回歸小螢幕，陸小芬也感受到自己的轉變。她直言，過去演戲比較「職業化」，一部接一部，沒有時間消化角色；現在則懂得放慢節奏，透過瑜伽、親近自然與閱讀佛經讓心靜下來。「觀眾看得出來演員有沒有準備，不是來了就能演。就像吃東西能分辨天然或味精，觀眾的眼睛最雪亮。」

