專訪／霸凌女太會演「宋偉恩1秒被拉進戲」氣到當時忘記在工作 曝陳漢典任《百分之一相對論》隊長超適合

霸凌戲讓宋偉恩印象深刻。董孟航攝

沉浸式推理實境節目《百分之一相對論》以其千萬級場景改造和劇本殺般的劇情設計，成為綜藝圈話題焦點。節目不僅讓藝人探員化身「TDIP時空調查局」成員，為了營造真實的沉浸感，製作團隊對劇情的推動與NPC的演技也有高要求。其中，「梅花梅花幾月開」學校單元探討校園霸凌，學生NPC表現亮眼，尤其是未來蔡昀希（希希）飾演的霸凌女，一秒戳中宋偉恩痛點，讓他氣到忘記自己在工作。總導演郭方儒透露，她一開始說「我不會演壞人啦」，但實際演技超強，「你不會覺得他是霸凌者，但是它就是會讓你覺得你好討厭。宋偉恩則是直到受訪還在氣：「（她會）突然給你來一筆！」

廣告 廣告

《百分之一相對論》總導演郭方儒（左起）與宋偉恩接受專訪。董孟航攝

霸凌女一秒戳中痛點 宋偉恩：氣到胃痛忘記錄影

導演分享，一開始希希告訴他自己不會演壞人，宋偉恩在一旁激動表示：「屁勒，她演超好！當時她突然轉頭過來罵了我一句：『吵什麼，閉嘴啦！』直接把我咻～就進去了（入戲的意思），然後到後面，我們被分組之後，跟她分在同一間教室裡面，我是看都不看她一眼的，我真的很討厭她，我真的太氣了，我到之後就是完全已經忘記我在工作了你知道嗎？超氣的啊。」拍完後希希換黑頭髮，宋偉恩趕緊道歉：「你⋯⋯對不起，對不起。」對方回：「沒事、沒事，但是我想讓你知道我真的不是這種人！」宋偉恩大讚：「她真的是一秒把我帶進去那個世界裡，我原本其實蠻像旁觀者在看這一切發生，只是他就突然轉頭過來罵了我一句，直接把我咻～就進去了……如果有機會的話，我有跟他說，希望他也可以嘗試看看戲劇演出，因為他真的是一秒把我帶進去。」

宋偉恩入戲到忘記自己在工作中。董孟航攝

陳漢典展現大哥風範 關鍵時刻穩定軍心

在情緒激動或解謎陷入僵局時，團隊中的「精神支柱」顯得格外重要。宋偉恩感性表示，非常感謝陳漢典的存在，他形容典哥是團隊裡的大哥，在大家思路散亂時，會出面說：「各位各位。」把大家重新聚集在一起。導演也認證典哥的重要性，直言：「沒有典哥的話，他們常常可能原地當機，全部人就不做了。典哥就會說：『沒事，我們先這樣好了。』先把大家拉回來。」另外，導演也透露，節目中常常有很多跟NPC的精采互動都是典哥貢獻的，十分好笑。

陳漢典擔任隊長，非常合適。鄒保祥攝

入戲太深對典哥狂吼 宋偉恩自嘲：換成城哥要跪3天

宋偉恩分享了一段令他既抱歉又感動的往事。他透露有次因為情緒整個崩潰瘋掉，陳漢典試圖上前安撫說：「好啦，沒事沒事。」但他當時沉浸在憤怒中，以為是NPC靠近，竟對著典哥大吼：「不要碰我！」宋偉恩笑說：「典哥完全不會被我冒犯到，還安撫我：『喔～好，不碰不碰。』好險是典哥非常理解我那個沉浸的狀態，如果是城哥（曾國城），我可能得去他家跪個三天三夜了。」導演表示，找探員中的隊長時，希望有「大哥哥」感覺，但不要太長輩，陳漢典完美符合，「隊長跟其他探員們相處常常蠻好笑的。」這檔節目不僅燒腦，還考驗情緒與默契，讓觀眾像時空探員一樣，一起還原那百分之一的真相，台灣推理實境，就此開啟全新篇章！

宋偉恩很慶幸沒有冒犯到隊長陳漢典。董孟航攝



回到原文

更多鏡報報導

專訪／吳念軒到《百分之一相對論》當NPC「狀況外」 宋偉恩翻白眼：來亂的

專訪／喜翔太愛《百分之一相對論》急問導演：先拍影集好不好 宋偉恩見「大咖演員」當NPC超驚訝：他很貴

我爸是麻原彰晃！ 當殺人魔之女30年：求學之路屢被歧視、交不到朋友